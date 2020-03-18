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В случае распространения коронавируса РПЦ может перейти к Причастию из одноразовых ложечек

18.03.2020 / 14:57
В случае распространения коронавируса РПЦ может перейти к Причастию из одноразовых ложечек
Причастие Источник: Интерфакс
Во вторник была издана патриаршая и синодальная инструкция о том, чтобы продолжать использовать обычную ложку, но дезинфицировать ее после каждого причастника спиртом

В случае дальнейшего распространения коронавируса Русская Православная Церковь может перейти к практике причащения из одноразовых ложечек.

Об этом заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион (Алфеев), сообщает «Интерфакс».

«Пока вопрос об этом не ставится, но исключить его постановки в будущем - по крайней мере, в отдельных регионах - нельзя. С одной стороны, мы верим в то, что через причастие зараза не может передаваться, так как в Святых Дарах присутствует Сам Бог. С другой стороны, материальные предметы, каковыми являются чаша или ложка для причастия - по-славянски она именуется лжицей, не могут быть стопроцентно защищены от попадания инфекции на их поверхность», - сказал митрополит.

Он пояснил, что в качестве одноразовых могли бы использоваться и потом сжигаться деревянные чайные ложки, которые имеются в продаже, однако такие меры могут вводиться только по благословению правящего архиерея.

Во вторник была издана патриаршая и синодальная инструкция о том, чтобы продолжать использовать обычную ложку, но дезинфицировать ее после каждого причастника спиртом.

Митрополит Иларион отметил, что временный переход к одноразовым ложкам не стал бы чем-то принципиально новым для церковной практики. Такие ложки уже используются на практике, например, при причащении священником больных с ослабленным после операции иммунитетом, лежащих в инфекционном боксе.

Отвечая на вопрос, будут ли в этот раз пасхальные службы РПЦ проходить в режиме онлайн, митрополит заявил, что священноначалие «не рассматривает какие-либо варианты борьбы с коронавирусом, предполагающие закрытие храмов, принудительное уменьшение числа верующих за богослужениями или полный перевод богослужения из режима оффлайн в режим онлайн».

Вместе с тем, добавил он, это не означает, что в Церкви недооценивают угрозу.

«Если вирус будет распространяться и число зараженных расти, если будут появляться новые распоряжения властей относительно борьбы с коронавирусом, Церковь будет на них реагировать», - отметил иерарх.

Источник: Inpress.ua
РПЦ, причастие
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