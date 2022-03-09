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В УПЦ объяснили, в какие дни Великого поста в храмах не причащают

09.03.2022 / 15:40
В УПЦ объяснили, в какие дни Великого поста в храмах не причащают
Источник: Центр информации УПЦ
Чтобы не оставить в Великому посту своих чад без причащения Святых Таин, Церковь установила совершать по средам и пятницам Литургию Преждеосвященных Даров – несколько сокращенный вариант полной Литургии

В Великом посту каждый желающий может причаститься в субботний или воскресный день, а также в среду или пятницу – на Литургии Преждеосвященных Даров. В другие дни, по Уставу Церкви, Литургии совершать не положено.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф.

«Таинство Евхаристии – это самое главное священнодействие, которое совершается в Церкви Христовой. В Евхаристии становимся участниками Тела и Крови Господних и через них приобщаемся к жизни вечной. Именно поэтому Литургия, как вид богослужения, за которым совершается Таинство Евхаристии, буквально переполнено радостными песнопениями. «Бог становится человеком, чтобы человек смог стать богом» – как же здесь не радоваться?!», - сказал Андрей Музольф.

Он отметил, что поскольку время Великого поста – по преимуществу время скорби и печали о грехах, то в связи с этим и все великопостное богослужение имеет более покаянный, так сказать, «печальный» характер.

«В Великом посту количество песнопений сокращается и при этом вводится больше чтений, особенно – из Ветхого Завета, которые являют нам примеры грехопадений и раскаяний. Именно по этой причине в Великом посту не совершаются, за исключением великих праздников, а также субботних и воскресных дней, полные Литургии», - продолжил преподаватель КДАиС.

Андрей Музольф пояснил, что в тоже время, чтобы не оставить в Великому посту своих чад без причащения Святых Таин, Церковь установила совершать по средам и пятницам Литургию Преждеосвященных Даров – несколько сокращенный вариант полной Литургии, во время которой верующие причащаются Тела и Крови Христовых, освященных ранее, на предыдущей полной Литургии.

«Таким образом, в Великом посту каждый желающий может причаститься в субботний или воскресный день, а также в среду или пятницу – на Литургии Преждеосвященных Даров. В другие же дни (понедельник, вторник и четверг – если на них не выпадет какой-нибудь праздник) Литургии, по Уставу Церкви, совершать не положено. Но это не потому, что нельзя в эти дни причащаться, а лишь потому, что, как уже было сказано ранее, Великий пост – это главным образом время покаяния и плача о грехах, время, когда стараемся ограничить свою радость, тогда как Причастие – это самая большая радость для православного христианина», - отметил преподаватель КДАиС.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Великий пост, причастие
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