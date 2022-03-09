Священники УПЦ отпели погибших украинских воинов

На Днепропетровщине и Кировоградщине священники Украинской Православной Церкви отпели погибших защитников Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской епархии, в селе Новый Поселок священник УПЦ отпел 19-летнего воина Кирилла Белуху.

Кирилл погиб под Харьковом 27 февраля. Ему было 19 лет. Чин отпевания возглавил настоятель храма Двенадцати Апостолов села Новоалександровка протоиерей Петр Горзов.

Священники Александрийской епархии протоиерей Михаил Андришко вместе с иеромонахом Митрофаном 8 марта в селе Криничное совершили чин погребения 30-летнего погибшего воина Сергея Браниша.

«С грустью сообщаю о гибели нашего земляка, уроженца села Фурмановка, Браниша Сергея Владимировича. Сергей родился в селе Фурмановка Новоукраинского района 20 июля 1991 года. У Героя остались жена и сын, которому всего 2 года и 7 месяцев. Без сына остались мать и отец», – передают слова главы Новоукраинской рады Александра Коренного в епархии.

Как сообщалось ранее, священники Украинской Православной Церкви в Ровенской и Запорожской области отпели погибших защитников Украины.