Сербский патриарх объяснил, чем опасен военный конфликт в Украине

Страдания и разделение грозят Европе и всему миру.

Патриарх Порфирий отметил, что Сербская Православная Церковь постоянно молится о мире, но в эти дни сугубо возносит молитвы о мире в Украине, сообщает spc.rs.

«Наши личные воспоминания, воспоминания каждого из нас о трагических войнах и конфликтах в бывшей Югославии все еще живы, и вот в Европе опять война, да еще и между нашими братьями-христианами – русскими и украинцами. Эта война вскрывает разобщение. Эта война приводит к страданиям и разделению, но не только в данный момент между нашими русскими и украинскими братьями, она грозит страданиями и разделением всему миру и Европе, где мы чувствуем, приближается трагедия», – отметил Сербский патриарх.

По его словам, разразившаяся война опасна для всех.

«Оттого и вспыхнула скорбь, когда разразилась война, в сердцах наших, и тревога в душах наших; скорбь о страданиях близких нам во всем народов, но и тревога об опасностях, которые несет эта война всей Европе и всему миру. Это также означает опасность для нас, живущих на территориях, где люди разобщены и еще недостаточно примирены», – пояснил патриарх Порфирий.

Он призвал всех «обратить печаль в сострадание, в знак солидарности с теми, кто страдает, с теми, кто сейчас остался без своих домов и ищет убежища и безопасности», а беженцев, приезжающих в Сербию, Христа ради не только принять в своих домах, но и окружить любовью.

Патриарх Порфирий напомнил, что Сербская Православная Церковь начала сбор пожертвований для пострадавших в Украине, и уже собрана определенная сумма, которая при возможности будет доставлена Блаженнейшему Митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию.

Сербский Предстоятель призвал паству обратить тревогу в благоразумие, в мудрость, которая «очень нужна в мире односторонних информационных манипуляций и кампаний, появившихся не вчера».

«Мы молимся, чтобы Бог дал нам мудрость решать и действовать наилучшим образом, чтобы уберечь других от самих себя и сохранить других для себя, чтобы сохранять мир и свидетельствовать о мире, где бы мы ни были, где бы мы ни жили. И особенно – чтобы приложить все наши духовные и прочие усилия к сохранению и охранению мира в регионах, где мы живем и уживаемся с другими народами и, если хотите, на территории до недавнего времени общей страны. С этого места мы сегодня сугубо и усердно молимся за скорейшее установление мира в Украине. Вознесем молитвы Господу Богу о скорейших мирных переговорах вместо войны, потому что мир – бесценен», – заключил Патриарх Сербский Порфирий.