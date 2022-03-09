Монастыри УПЦ помогают украинским военным, беженцам и всем пострадавшим от войны

Одесский Архангело-Михайловский и Кременецкий Богоявленский женские монастыри Украинской Православной Церкви оказывают помощь пожилым людям, переселенцам и военным.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, семьи, которые экстренно эвакуируются из Одессы, доверяют больных и лежачих пожилых людей монахиням Архангело-Михайловского монастыря.

«Люди едут и не могут оставить своих пожилых родителей. Несколько из них мы приняли. Мы принимаем лежачих», – поделилась настоятельница монастыря игуменья Серафима (Шевчик).

В Архангело-Михайловском монастыре 100 сестер и 100 студентов. В доме милосердия – 150 пожилых людей. Также постоянно прибывают беженцы, которым дают жилье и питание. Монастырю, где нашли убежище самые уязвимые люди, не хватает средств.

В Тернопольской области все приходы Украинской Православной Церкви с первых дней войны принимают участие в оказании помощи военным и беженцам, которые приезжают с мест военных действий.

Богоявленский Кременецкий женский монастырь кроме молитвы за мир в Украине, украинских военных, беженцев и переселенцев активно помогает продуктами, предоставлении вещей первой необходимости для тех, кто вынужден был покинуть свои дома и искать убежища.

В монастыре просят всех, кто хочет помочь, обратиться к руководству Кременецкого женского монастыря.