Войти | Зарегистрироваться
14:53

среда,
09 марта
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Монастыри УПЦ помогают украинским военным, беженцам и всем пострадавшим от войны

09.03.2022 / 14:40
Монастыри УПЦ помогают украинским военным, беженцам и всем пострадавшим от войны
Источник: Центр информации УПЦ
В Тернопольской области все приходы Украинской Православной Церкви с первых дней войны принимают участие в оказании помощи военным и беженцам, которые приезжают с мест военных действий

Одесский Архангело-Михайловский и Кременецкий Богоявленский женские монастыри Украинской Православной Церкви оказывают помощь пожилым людям, переселенцам и военным.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, семьи, которые экстренно эвакуируются из Одессы, доверяют больных и лежачих пожилых людей монахиням Архангело-Михайловского монастыря.

«Люди едут и не могут оставить своих пожилых родителей. Несколько из них мы приняли. Мы принимаем лежачих», – поделилась настоятельница монастыря игуменья Серафима (Шевчик).

В Архангело-Михайловском монастыре 100 сестер и 100 студентов. В доме милосердия – 150 пожилых людей. Также постоянно прибывают беженцы, которым дают жилье и питание. Монастырю, где нашли убежище самые уязвимые люди, не хватает средств.

В Тернопольской области все приходы Украинской Православной Церкви с первых дней войны принимают участие в оказании помощи военным и беженцам, которые приезжают с мест военных действий.

Богоявленский Кременецкий женский монастырь кроме молитвы за мир в Украине, украинских военных, беженцев и переселенцев активно помогает продуктами, предоставлении вещей первой необходимости для тех, кто вынужден был покинуть свои дома и искать убежища.

В монастыре просят всех, кто хочет помочь, обратиться к руководству Кременецкого женского монастыря.

Источник: Inpress.ua
гуманитарная помощь, УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
9 марта
8 марта
7 марта
6 марта
5 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.