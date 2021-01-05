Нацполиция получила информацию о возможных заказчиках убийства Шеремета

"Документы и аудиозаписи, последние из которых датированы 2012 годом, уже поступили в распоряжение следствия и представляют интерес с точки зрения установления заказчиков преступления", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте Нацполиции 4 января.

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