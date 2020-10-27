Митрополит Онуфрий рассказал о значении 30-летия Грамоты Патриарха Алексия о даровании самостоятельности УПЦ

За 30 лет после дарования Благословенной Грамоты Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия ІІ о независимости и самостоятельности в управлении Украинская Православная Церковь прошла непростой исторический путь. От нашей устойчивости в вере, верности ее учению и каноническому преданию зависит будущее Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви написал в своем приветствии организаторам, участникам и гостям XІІ Международной научно-практической конференции «Духовное и светское образование: история взаимоотношений – современность – перспективы», которая сегодня открылась в Киевской духовной академии и семинарии.

«В этом году мы отмечаем 30-ю годовщину даровании Украинской Православной Церкви Благословенной Грамоты Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия ІІ, которой определено быть нашей Церкви независимой и самостоятельной в своем управлении. 17 августа 2020 года Священный Синод Украинской Православной Церкви констатировал важное значение этой Грамоты, которая стала предпосылкой для полноценного совершения нашей Церковью своей спасительной миссии в независимом Украинском государстве», -отметил Предстоятель.

Митрополит Онуфрий рассказал о непростом историческом пути украинского Православия.

«Эти 30 лет были отмечены и определенными достижениями, и досадными потерями. Это было время масштабного духовного возрождения. Были восстановлены тысячи храмов и сотни монастырей, были с нуля созданы учебные заведения и многочисленные благотворительные и просветительские организации. Церковь смогла овладеть совершенно новыми для нее сферами деятельности: появились многочисленные программы на телевидении и радио, реализованы сотни проектов в сети Интернет, активно ведется церковная миссия с помощью современных социальных сетей», – сказал Блаженнейший.

Он подчеркнул, что развитие Православия в независимой Украине было «обозначено тяжелой раной церковного раскола».

«Украинская Православная Церковь на протяжении всех прошедших тридцати лет, вынуждена была постоянно отстаивать канонические принципы церковного устройства в полемике с теми, кто отошел от церковного единства. К сожалению, церковные разделения в Украине и сегодня остаются непреодоленными. Напротив, последние годы принесли нам лишь обострение противостояния. Мы столкнулись с многочисленными силовыми захватами наших храмов и с откровенно дискриминационной политикой государственной власти по отношению к Украинской Православной Церкви. Церковный конфликт в Украине стал сегодня одной из центральных проблем всего Мирового Православия. Действия Константинопольского патриарха по отношению к Украине породили только новые споры и разделения между Поместными Православными Церквами», – подчеркнул Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Предстоятель напомнил, что «окидывая взглядом непростой исторический путь Украинской Православной Церкви, мы должны осознать, что на нас возложена огромная ответственность. От нашей устойчивости в вере, от нашей верности Церкви, верности ее учению и каноническому преданию, зависит будущее Православия в Украине. Несмотря на все невзгоды, мы должны свидетельствовать и своим словом, и своей жизнью о Христе, о любви и прощении, о святости и нравственной чистоте, мы должны нести слово Божие нашему народу».

В завершение приветствия Предстоятель призвал участников конференции к спокойному и профессиональному обсуждению проблем и перспектив, возникающих перед Церковью.

«Мы должны искать пути к преодолению сложных испытаний, которые выпали на долю Украинской Православной Церкви. Призываю Божие благословение на Ваши труды», – заключил Предстоятель.