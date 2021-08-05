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Украинские COVID-сертификаты прошли успешное техоценивание ЕС

05.08.2021 / 14:52
Украинские цифровые COVID-сертификаты прошли успешное оценивание соответствия технической реализации требованиям ЕС.

Об этом сообщил первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб в Facebook.

"Только что цифровые COVID-сертификаты в приложении "Дия" прошли успешное техническое оценивание со стороны ЕС",- написал он.

Как отметил Выскуб, осталось получить согласование от Еврокомиссии и подписать соответствующие соглашения.

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ЕС, COVID-сертификат
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