Украинские COVID-сертификаты прошли успешное техоценивание ЕС

Об этом сообщил первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб в Facebook.

"Только что цифровые COVID-сертификаты в приложении "Дия" прошли успешное техническое оценивание со стороны ЕС",- написал он.

Как отметил Выскуб, осталось получить согласование от Еврокомиссии и подписать соответствующие соглашения.

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