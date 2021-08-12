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В Украине темпы вакцинации выше мировых - Минздрав

12.08.2021 / 15:54
Согласно данным Министерства здравоохранения Украины, за последние несколько недель, темпы вакцинации в стране выросли на 10%. Сейчас они выше мировых и европейских.

Об этом сообщает Facebook-страница министра здравоохранения Виктора Ляшка.

"Также хочу отметить, что темпы вакцинации в Украине продолжают расти. За последнюю неделю количество проведенных прививок в Украине выросло на +10%. Сейчас мы вакцинируемся с более высокими темпами за мировые и европейские", - отметил Ляшко.

В частности, министр призвал украинцев вакцинироваться, чтобы защитить себя от возможных тяжелых последствий заболевания.

Напомним, что в Украине наблюдается тенденция к ухудшению ситуации по распространению коронавируса на территории страны. Виктор Ляшко назвал области в которых растет количество новых случаев заражения.

Источник

коронавирус, вакцинация
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