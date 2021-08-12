В Киеве 1000 детей со всей Украины приняли участие в VI-м православном фестивале УПЦ «Божьи дети»

В столице состоялся VI-й благотворительный фестиваль Украинской Православной Церкви «Божьи дети», который инициировал отдел социального служения Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, участие в фестивале приняли 1000 детей: дети-сироты, дети из неполных и малообеспеченных семей, дети с инвалидностью, учащиеся воскресных школ из всех епархий Украинской Православной Церкви, а также церковные хоры Украинской Православной Церкви и известные отечественные исполнители.

«По благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и под эгидой любви к детям здесь объединены дети-сироты, которые приезжают из всех областей Украины, чтобы они почувствовали не то, что их оставили родители, а благословение Божие», - отметил митрополит Павел.

Цель благотворительного мероприятия - предоставить возможность детям-сиротам со всех уголков Украины почувствовать опеку Церкви и радость праздника.

Для юных зрителей организаторы подготовили подарки, фуршет и огромный торт.

В рамках фестиваля также прошла церемония награждения «Благотворитель года».

***Благотворительный фестиваль «Божьи дети» проходит с июня 2016 года.

Организаторы фестиваля: Киево-Печерская лавра, БФ «Святых благоверных князей Бориса и Глеба», общественная организация «Божьи дети».