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Разумков исключает возможность роспуска Рады

14.09.2020 / 09:01
Разумков исключает возможность роспуска Рады
В ближайшее время не стоит ожидать кардинальных перестановок в Кабинете министров Украины, заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

«Я не думаю, что мы в ближайшее время будем видеть глобальную ротацию в Кабинете министров. Коллеги выступали с критикой некоторых министров. С чем-то я могу быть согласен, с чем-то, я думаю, нет. Но сегодня говорить во время бюджетного процесса, - я хотел бы напомнить, что до 15 сентября правительство должно подать в Верховную Раду проект бюджета на следующий год, - и в условиях тех вызов, которые стоят перед государством как внутри, - это и борьба с коронавирусом, вы видите возрастание показателей фактически каждый день, - и другие важные аспекты нашего существования, - это и война, и социально-экономическое состояние в государстве, - говорить о глобальной трансформации Кабинета министров сегодня и в ближайшее время, я думаю, не стоит», - сказал Разумков в эфире NewsOne в субботу, 12 сентября.

На уточняющий вопрос, могут ли быть ротации в экономическом блоке Кабмина, Разумов ответил: «Теоретически возможно. Это может быть инициировано и одним народным депутатом, а зал будет определяться: поддержать, или отклонить это предложение».

Источник

ВР, Разумков
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