Благодаря Медведчуку ВР перестала быть прикрытием для коррупции соросят

Об этом говорится в материале интернет-издания ГолосUA.

Отмечается, что много лет подряд позитивные отзывы со стороны Верховной Рады, фактически, служили мощным прикрытием коррупционной деятельности соросят в Украине. И только Виктор Медведчук вместе с коллегами по фракции ОПЗЖ начал решительную борьбу с этим пагубным явлением.

«Медведчук и его коллеги не позволили использовать законодателей ВР в качестве инструмента прикрытия коррупционных схем соросят. Именно одобрение ВР являлось для спонсоров «наеймов» главной гарантией. Ну, еще бы, высший законодательный орган проверил и одобрил все внешние «хотелки», а также их реализаторов. Знак качества, можно сказать. Иными словами, много лет ВР была прикрытием для распила грантовых денег, и коррупции соросят», - отмечается в статье.

Авторы материала подробно расписывают, как соросята отмывают грантовые деньги и зарабатывают на этом приличные капиталы.

«Все эти шабунины, шерембеи, вакарчуки и прочие живут за счет коррупции. Большинство из них оформлены, как физические лица-предприниматели (ФОП), которые получают подряд на обслуживание грантов. Например, сейчас та же ОПОРА ищет специалистов по подготовке дистанционного обучающего курса для сотрудников полиции. А еще – объявила тендер на закупку медицинских масок и препаратов для наблюдателей на выборах. Представляете, сколько денег можно отмыть только на средствах защиты? Как доказать, что наблюдатель из Канады использовал 10 масок в день, а наблюдатель из Грузии пятнадцать раз поливал руки антисептиком? Кто проверит эти цифры? Да никто. Именно поэтому вокруг грантовых денег идет нещадная борьба за распил. А мелкие ФОПы служат для обналички выделенных Западом средств, себе они берут небольшой процент, основная сумма уходит солидным «борцунам» за реформы, свободу слова, честные выборы и пр. Правда, есть еще декларации, где получатели донорской помощи все-таки вынуждены отчитываться о том, откуда взяли денег на безбедную жизнь. Все ж помнят, как выкручивался Сергей Лещенко, рассказывая, что средства на покупку элитной квартиры одолжил у мамы-пенсионерки и коллеги-редактора. Вот чтоб не попадать в такие зашквары, и существует «крыша» Верховной Рады, однако, на этот раз она протекла», - пишет ГолосUA.

Принципиальная позиция Виктора Медведчука и других депутатов от ОПЗЖ не позволила Верховной Рады утвердить отчеты двух одиозных грантоедских организаций. Оппозиция убедила своих коллег, что парламент не должен санкционировать деятельность сомнительных структур.

«2 сентября Комитет ВР по правам человека «прокатил» важнейший для соросят пункт повестки дня: «Утверждение результатов проектов международной помощи». Надо было обосновать распил средств на никому не нужные проекты поддержки женского лидерства (любимая тема экс-вице-спикера Ирины Геращенко), обеспечение цифровой грамотности в сельских школах (которые вот-вот закроют) и прочие фейковые «кейсы». Но тут оппозиционные депутаты спутали карты соросне, надавив на руководство профильного комитета. Главный аргумент представителей ОПЗЖ валил с ног членов «открытого общества»: почему ВР должна поддерживать грантоедов, если никто из депутатов не принимал решения о сотрудничестве с фондом «Возрождение», USАID, не голосовал за выделение им средств и уж тем более не контролировали их прохождение и распределение.

«Действительно, давайте зададимся вопросом: причем тут Верховная Рада к финансовым махинациям иностранных агентов?! И почему комитет ВР, непонятно с какого перепугу, должен утверждать такие отчеты иностранных агентов», - подчеркивает журналист Александр Зубченко», - говорится в материале.

Убедив комитет не голосовать за отчеты соросят, Мдведчук и депутаты от ОПЗЖ нанесли серьезный удар по коррупционным схемам грантоедов.

«В итоге принципиальной позиции лидеров Оппо-платформы, «внуки Сороса» не смогли получить справку о честном и прозрачном освоении денег западных доноров. А это сразу влечет за собой тяжелые последствия: уменьшение сумм, сокращение программ, и, как следствие – число грантососов на один квадратный метр Украины. Не прорыв еще, но один из уверенных шагов по демонтажу внешнего управления», - подытоживает ГолосUA.

Ранее Виктор Медведчук рассказал, кто превращает Украину в колонию Запада.

«Преступное объединение Зеленского – Порошенко и их окружения поставило сапог Запада на горло Украины. И за это они должны будут нести ответственность перед украинским народом», - отметил Виктор Медведчук.

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