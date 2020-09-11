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Встреча "нормандской четверки" зависит от политической воли России - Кулеба

11.09.2020 / 17:56
Украина будет прилагать все усилия для того, что урегулировать конфликт на Донбассе мирным и дипломатическим путем. Украина стремится провести встречу лидеров "нормандской четверки", но все зависит от политической воли России.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции в Мадриде.

"Мы надеемся, что РФ проявит политическую волю для ее (нормандской встречи - ред.) проведения и предпримет шаги, необходимые для того, чтобы наши лидеры наработали конкретные результаты", - подчеркнул он.

По его словам, если Россия выведет свои войска с Украины, то украинские власти быстро реинтегрируют оккупированные территории и "восстановят там нормальную жизнь".

Отметим, встреча в нормандском формате - это переговоры лидеров Украины, Германии, Франции и России относительно урегулирования конфликта на Донбассе. Последний раз встреча лидеров этих стран состоялась в декабре прошлого года в Париже.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, когда состоится встреча политических советников лидеров "нормандской четверки".

Кроме того, Зеленский надеется, что встреча лидеров "нормандской четверки" состоится сразу после переговоров политических советников.

Источник

Кулеба, Нормандская четверка
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