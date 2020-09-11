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Патриарх Кирилл рассказал, как день Усекновения главы Иоанна Предтечи связан с Днем трезвости

11.09.2020 / 17:51
Патриарх Кирилл рассказал, как день Усекновения главы Иоанна Предтечи связан с Днем трезвости
Патриарх Кирилл Источник: Патриархия.ру
Алкоголизм способен разрушить не только жизнь человека, но и окружающих

Ежегодно в праздник Усекновения главы святого Иоанна Предтечи Церковью установлено отмечать День трезвости в напоминание о пагубных последствиях, к которым приводит невоздержание и потакание страстям.

Как сообщает patriarchia.ru, об этом сказал Патриарх Кирилл в обращении по случаю Дня трезвости.

«В праздник Усекновения главы Крестителя Господня Иоанна Церковь предписывает соблюдать строгий пост, дабы, как говорит Устав, «не стали мы сообщниками чревоугодия Ирода». Ведь если бы царь Ирод воздержался от чрезмерного винопития, разжегшего в нем гордыню и другие страсти, то, возможно, он одумался бы и не отдал бы приказ отсечь голову святому Иоанну, которого сам почитал как праведника», - отметил Патриарх.

По его словам, алкоголизм способен разрушить не только жизнь человека, но и окружающих.

«К сожалению, люди нередко совершают непоправимые греховные поступки под влиянием алкоголя, в состоянии опьянения делают то, что никогда бы не позволили себе в трезвом виде. Такие деяния порой разрушают не только их жизнь, но и жизни окружающих. Рассуждая об этом, святитель Тихон Задонский предупреждает: «Пьяный человек способен на всякое зло, идет на всякие соблазны» (Слово в день Введения Пресвятой Богородицы во храм)», - подчеркнул Патриарх Кирилл.

По его словам, в борьбе с различными видами зависимостей, многие обращаются за помощью в церковные организации, которых уже более шестисот, поскольку «в борьбе с зависимостью необходимы не только медицинские технологии. Изменение мировоззрения — вот одно из важнейших условий, помогающих страждущему человеку преодолеть инерцию греха».

«Молитвами Крестителя Спасова Иоанна да поможет нам Бог всегда побеждать страсти и, по совету апостола Павла, «не упиваться вином, от которого бывает распутство; но исполняться Духом, воспевая в сердцах наших Господу» (Еф. 5:19)», - призвал Предстоятель РПЦ.

Источник: Inpress.ua
РПЦ
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