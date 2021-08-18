Войти | Зарегистрироваться
13:44

среда,
18 августа
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Выборы на деокуппированных территориях возможны только в случае невмешательства России – законопроект КМУ

18.08.2021 / 12:23
Кабинет министров Украины предлагает законодательно зафиксировать, что выборы на деоккупированных территориях проводятся только при отсутствии вмешательства России в избирательный процесс, возможности обеспечить свободу предвыборной агитации и безопасность проведения выборов.

Об этом свидетельствует правительственный законопроект "Об основах государственной политики переходного периода" (№5844)

Законопроект "Об основах государственной политики переходного периода" внесен в парламент премьер-министром Денисом Шмыгалем 9 августа 2021 года, 17 августа его текст предоставлен для ознакомления.

В проекте закона используются такие понятия, как переходный период, конфликтный период, постконфликтный период, реинтеграция, прочный мир и тому подобное. Например, дата деоккупации населенного пункта (района) является днем ​​завершения конфликтного и начала постконфликтного периода там, а дату восстановления территориальной целостности Украины устанавливает президент.

Факт отсутствия оккупационных сил РФ на территории населенного пункта (района) и установление полного контроля Украины там устанавливают министр обороны, глава Службы безопасности Украины и министр внутренних дел Украины путем совместного представления президенту, который исключительно на таком основании принимает решение о признании деоккупации населенного пункта.

На временно оккупированных территориях ни общегосударственные выборы, ни местные выборы, ни референдумы не проводятся.

Общегосударственные выборы и всеукраинские референдумы на деоккупированных территориях могут быть проведены только при условии соблюдения требований Конституции и законодательства Украины. Местные выборы – еще и одновременно с очередными местными выборами. Местные референдумы – не ранее, чем после проведения местных выборов.

Выборы и референдумы на деоккупированных территориях проводятся с обязательным соблюдением стандартов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Совета Европы относительно выборов, референдумов.

Пункт 5 статьи 16 определяет, что выборы на деоккупированных территориях проводятся только в случае возможности обеспечить:

1) недопущение противоправного вмешательства в избирательный процесс, в том числе со стороны Российской Федерации;

2) соблюдение принципов политического плюрализма и многопартийности, равенства прав и возможностей участия в избирательном процессе;

3) соблюдение избирательных прав внутренне перемещенных лиц;

4) свободу предвыборной агитации, равные возможности доступа к средствам массовой информации и восстановление украинского теле- и радиовещания, свободного обращения украинских печатных СМИ на деоккупированных территориях;

5) безопасные условия деятельности и беспрепятственное участие в избирательном процессе официальных наблюдателей, в частности от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, других международных организаций и иностранных государств.

Верховная Рада Автономной Республики Крым и органы местного самоуправления на деоккупированных территориях формируются по результатам местных выборов.

Лица, которые своими решениями, действиями или бездействием подрывали основы национальной безопасности и обороны Украины или нарушали права и свободы человека, или же способствовали таким действиям, ограничиваются в праве быть избранными на местных выборах и занимать должности.

Не могут быть избранными на местных выборах или занимать должности лица, которые были в составе оккупационных сил РФ, оккупационных администраций РФ.

Исключение – те, кто обеспечивал жизнедеятельность временно оккупированных территорий и не причинил вреда жизни и здоровью граждан, а также те, кто был в составе оккупационных сил или администрацией по принуждению.

Источник

выборы, Крым, РФ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
18 августа
17 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.