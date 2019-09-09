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МИД просит мир усилить давление на РФ из-за «выборов» в Крыму

09.09.2019 / 10:16
МИД Украины призывает международных партнеров дать принципиальную оценку незаконным действиям России по организации и проведению так называемых «местных выборов» в оккупированном Крыму и увеличить давление на РФ.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

Новые нарушение международного права со стороны РФ свидетельствуют о необходимости не только продолжения, но и усиления международного политического и экономического давления на РФ с целью восстановления территориальной целостности Украины, в том числе в виде ограничительных мер, связанных с оккупацией Крыма.

Любые шаги, направленные на ослабление санкционного давления, так называемая «нормализация и налаживание диалога» вроде безусловного восстановления работы РФ в ПАСЕ, только утверждает государство-оккупанта в ее безнаказанности и поощряет к новым правонарушениям.

МИД Украины призывает международных партнеров дать принципиальную оценку незаконным действиям России по организации и проведению так называемых «местных выборов» во временно оккупированном Крыму, не допускать контактов на национальном и региональном уровнях с незаконными институтами российской оккупационной администрации и ее представителями, а также усилить усилия с целью прекращения оккупации Крыма.

В МИД заявили, что АРК и город Севастополь является временно оккупированными территориями Украины, правовой режим которых определяется нормами международного гуманитарного права. При этом одной из ключевых обязанностей государства-оккупанта является соблюдение национального законодательства государства-суверена, то есть Украины.

В министерстве отметили, что так называемые «местные выборы» составляют грубое нарушение Конституции и законодательства Украины, а также основополагающих норм и принципов международного права.

Там подчеркнули, что результаты незаконного голосования не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом, а все причастные к организации и проведению незаконного голосования лица будут нести ответственность согласно законодательству Украины.

Напомним, в России 8 сентября прошел единый день голосования - около 6 тысяч избирательных кампаний и референдумов различного уровня, в том числе в оккупированном Крыму.

Прокуратура Крыма призвала жителей оккупированного полуострова не участвовать в незаконных выборах, проводимых Россией на территории АР Крым и Севастополя.

Источник 

выборы, МИД, РФ, Крвм
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