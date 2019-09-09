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Предстоятель УПЦ рассказал, как правильно относиться к земным благам и богатству

09.09.2019 / 09:57
Предстоятель УПЦ рассказал, как правильно относиться к земным благам и богатству
Митрополит Онуфрий Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Онуфрий отметил, что спасение является даром Божиим

Правильно относиться к богатству - значит, что оно должно служить человеку, а не человек ему.

Об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий 8 сентября во время Божественной литургии в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт обители.

«Господь поучает нас правильно относиться к земным благам и богатству. Человек создан Богом для того, чтобы жить с Богом в вечности и в вечном блаженстве. Человеку для его земной жизни Бог даровал много земных благ, и мы должны правильно относиться к этим благам.

Что означает правильно относиться к богатству? Это означает, что богатство должно служить человеку, а не человек богатству. Мы должны быть распорядителями этого богатства, но не должны быть его рабами, мы не должны его боготворить и относиться к нему как к идолу.

Когда человек правильно пользуется богатством, он поднимается на духовных ступенях, но, чтобы достичь совершенства, человек должен избавиться от богатства и оставить для себя только то, что ему необходимо», - рассказал Блаженнейший, объясняя, чему нас учит Евангельская история о юноше, которому Господь сказал, что для совершенства надо оставить его богатство (Мф. 19: 16-26).

Митрополит Онуфрий отметил, что спасение является даром Божиим. 

«Человек никакими своими трудами, никакими своими подвигами не может сделать Бога своим должником.

Если мы даже исполним весь тот закон, который Господь нам дал, то мы не имеем права сказать Богу, что Он должен дать нам это спасение. Мы просто исполнили то, что должны исполнить, а спасение, вечная жизнь являются особенным даром. И этот дар нужно у Бога вымолить!», - подчеркнул он.

Предстоятель призвал верующих правильно относиться к богатству.

«Не будем привязываться к нему как к идолу, но просто будем им пользоваться; мы должны благочестиво жить на земле, не творить грехов. А если сделали — то каяться в них. Но также мы должны просить у Бога самый великий дар, ради которого Бог создал всех нас — дар вечного спасения. Пусть Господь даст каждому из нас этот великий дар!», - сказал Митрополит Онуфрий.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Митрополит Онуфрий
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