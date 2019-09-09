Предстоятель УПЦ рассказал, как правильно относиться к земным благам и богатству

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16:56
Джонсон потерял большинство в британском парламенте, возможны досрочные выборы
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17:18
В Калифорнии более 30 человек погибли при пожаре на корабле
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10:58
На Ровенщине преставители ПЦУ выгнали епископа УПЦ из храма в родном селе
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14:21
Эрдоган: Анкара не будет отказываться от членства в НАТО
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12:17
Вашингтон, скорее всего, продолжит ужесточать санкции против РФ
- 16:56
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13:50
Еврокомиссия сняла препятствия для экспорта овощей и фруктов из Украины
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11:15
Нацбанк снизил учетную ставку до 16,5% годовых
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10:54
АМКУ решил принудительно разделить группу Ostchem Фирташа
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17:19
Новый Кабмин предлагает айтишникам отдавать 5% на Фонд развития человеческого капитала
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12:18
Делегация Украины во главе с министром энергетики готова к 3-сторонним газовым переговорам уже в сентябре
- 13:50
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10:19
Как на «Электронной столице» потеряли 48 млн грн — главное из отчета аудиторов КМДА
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16:26
Стоимость строительства Большой окружной выросла в 3 раза. Суд разрешил провести обыски в КГГА
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14:43
Кличко: представители новой власти пытаются подкупить депутатов Киевсовета с целью срыва заседания
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16:46
Ткаченко о должности главы КГГА: слухи не комментирую, но в Киеве должен быть контроль над происходящим
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17:19
Метро Киева начинает отказываться от жетонов
- 10:19
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17:59
Ученые рассказали о самых опасных для здоровья алкогольных напитках
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10:00
Потрясающая корейская косметика TONY MOLY в интернет-магазине Sweet and Spa
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11:30
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
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17:49
Может привести к онкологии: Комаровский предостерег от серьезной опасности
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10:12
Большая страна: 39% людей в мире имеют лишний вес, в Украине – 58%
- 17:59
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18:14
Нимфа! Леся Никитюк в купальнике искупалась под водопадом
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Катя Осадчая в стильном сарафане показала свои турецкие каникулы
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Неожиданно! Белла Хадид удивила кардинальной сменой стиля
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Чистое золото: Бейонсе блистает в Лондоне в роскошном платье от известного дизайнера
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Второе сентября: фоторепортаж со школьных линеек
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Зеленский в Варшаве принял участие в мероприятиях к 80-летию начала Второй мировой войны
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09:15
Первые селфи и присяга: новая Рада провела торжественное заседание
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09:16
Неизвестные из гранатомета обстреляли здание "Мостобуда" в центре Киева
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