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Дело против Ющенко: экс-президент нашел у следствия конфликт интересов на $1 млн

14.06.2019 / 10:54
Третий президент Виктор Ющенко утверждает, что следователь, который сообщил ему о подозрении в деле о хищении Межигорья, имеет реальный конфликт интересов "стоимостью" почти миллион долларов.

Об этом он написал в Facebook.

"Сообщая мне о подозрении, следователь Смитюх Александр Федорович не сообщил своему руководителю Сергею Горбатюку о реальном конфликте интересов стоимостью почти 1 млн долларов", - заявил Ющенко.

По его словам, Александр Смитюх является племянником Григория Смитюха - украинского политика, в прошлом члена Партии регионов, который во времена президентства Леонида Кучмы был заместителем руководителя Государственного управления делами.

"За время пребывания в должности в Государственном управлении делами Смитюх Г.Е. был выдан ордер на квартиру по адресу: г. Киев, ул. Институтская, 18-А", - рассказал экс-президент.

Он отметил, что во времена его президентства этот ордер был отменен из-за нарушений требований жилищного законодательства.

Ющенко добавил, что в дальнейшем по указанной квартире было инициировано ряд судебных дел в которых сторонами выступают ООО "Сиго" (35532873), и ООО "Международная компания "Антарес" (20056770) конечным бенефициаром которых является Григорий Смитюх.

"При этом, ориентировочная рыночная стоимость квартиры на сегодня составляет примерно 940 000 долларов США", - подчеркнул экс-президент.

"Наличие родственных отношений между Смитюх Григорием Евдокимовичем и Смитюх Александром Федоровичем, спорных правоотношений, возникших по указанным судебным спорам по квартире, обстоятельств установленных судебными решениями, свидетельствуют об имеющемся реальном конфликте интересов по уголовным производствам относительно Ющенко Виктора Андреевича", - утверждает он.

Ющенко отметил, что согласно Закону Украины "О предотвращении коррупции" следователь Смитюх должен был сообщить своему непосредственному руководителю Сергею Горбатюу о реальном конфликте интересов, а последний должен был предотвратить такой конфликт при осуществлении досудебного расследования указанных уголовных производств.

По его словам, он обратился с заявлением к Генеральному прокурору о проведении проверки указанных обстоятельств, и предоставления им правовой оценки.

Напомним: Генеральная прокуратура подозревает экс-президента Виктора Ющенко в растрате имущества на общую сумму 540 млн гривен.

Позже в ГПУ сообщили, что Ющенко приходил на допрос 4 июня.

Бывший президент Виктор Ющенко отвергает обвинения Генеральной прокуратуры в растрате 540 млн гривен и заявляет, что не собирается скрываться.

Источник

суд, Межигорье, Ющенко
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