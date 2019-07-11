Суд отказал Генпрокуратуре в аресте имущества Ющенко

"09.07.2019 Печерский районный суд. Киева отказал в удовлетворении ходатайства Генеральной прокуратуры Украины об аресте имущества Виктора Ющенко", - написал Ющенко на своей странице в Facebook в среду, 10 июля.

Кроме того, Ющенко убежден, что в деле очевиден политический контекст.

"Общество видит и оценивает, как постепенно снята ответственность практически со всех фигурантов громких дел о сепаратизме, государственной измены и убийствах на Майдане. Именно поэтому и приходится изыскивать новые громкие дела и имитировать бурную деятельность", - подытожил он.

Напомним, 5 июля руководитель Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что следователь Генеральной прокуратуры Украины просит суд арестовать имущество Ющенко.

Ранее народный депутат Украины Сергей Лещенко сообщил о том, что Генпрокуратура уведомила Ющенко о подозрении по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины в деле о выведении резиденции "Межигорье" из госсобственности в 2007 году.

В Генеральной прокуратуре Украины подтвердили, что Ющенко подозревается в завладении комплексом зданий и сооружений резиденции "Межигорье" и домом в с.Новые Петровцы (Киевская обл.), а также земельными участками общей стоимостью 540 млн грн.

Как сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, 24 мая 2019 года в ходе досудебного расследования в уголовном производстве, открытом 25 декабря 2015 года, было составлено и отправлено письменное сообщение о подозрении Ющенко.

Ющенко подтвердил факт вручения подозрения, но отверг какие-либо обвинения и заявил о политическом подтексте этого дела.

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