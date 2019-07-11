Митрополит Антоний (Паканич) рассказал о масштабном крестном ходе, который состоялся на Винниччине

Несколько дней назад в Винницкой области состоялся масштабный крестный ход верующих Украинской Православной Церкви. Ход прошел в честь 96-летия Калиновского чуда.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Вести», управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) рассказал о молитвенном шествии и истории Калиновского чуда.

«7 июля 1923 года красноармеец выстрелил в поклонный крест, который стоял на въезде в населенные пункты Калиновка и Сальник. Пуля попала в изображение распятия и из плеча Спасителя потекла кровь. Новость об этом мгновенно облетела окрестности. Возле креста начали служить молебны, люди приходила туда для молитвы и покаяния. Понятно, что для большевиков это было неприемлемо. В ноябре 1923 года крест уничтожили, однако вымарать произошедшее чудо из памяти людей не удалось. Прошли десятилетия, советская власть канула в Лету, а простые верующие продолжают чтить событие, которое в сложные времена зажгло огонек веры в тысячах и тысячах сердец», - напомнил митрополит.

Владыка Антоний рассказал, о чем это свидетельствует.

«Во-первых, о том, что никакие репрессии, никакие гонения, никакие, даже самые страшные, методы воздействия не способны уничтожить истинную веру. Конечно, можно разрушить крест, однако невозможно искоренить любовь и верность Богу.

Именно поэтому можно с уверенностью сказать: сколько бы сейчас храмов не обирала ПЦУ у Украинской Православной Церкви, дело рейдеров все равно закончится громким крахом. Ведь Церковь основывается не на стенах, а на Христе. Люди даже после изгнания из своих храмов остаются верными Богу и не меняют своего духовного первородства на "чечевичную похлебку" из смеси политических, радикальных и идеологических постулатов», - отметил управделами УПЦ.

Митрополит Антоний напомнил, что Господь всегда на стороне тех, кто отстаивает правду.

«Во-вторых, это говорит о том, что любая власть или режим, выступающие против Бога и Церкви, сами себе готовят погребальный саван. Какими бы ресурсами не обладал человек, все его попытки бросить вызов Господу будут подобны стараниям паука сдержать сотканной паутиной надвигающийся ураган. Это хорошо видно на примере советской власти, которая, как казалось многим, обладала титанической мощью и пришла управлять на века.

В-третьих, Господь всегда на стороне тех, кто твердо стоит за правду. Им могут выпасть различные испытания, их могут гнать, очернять, преследовать, однако рано или поздно их стойкость вознаграждается очередным торжеством истинной Церкви.

Исходя из этого, всем нам стоит и далее неукоснительно и с крепкой надеждой на Бога исповедывать свою веру. Ведь как сказал святитель Феофан Затворник, Господь блюдет всех тех, которые Ему себя посвящают», - подчеркнул митрополит.

Владыка анонсировал Крестный ход, который будет проходить в Киеве 27 июля в День Крещения Руси.

«В данной связи я приглашаю всех верующих Украинской Православной Церкви принять участие в Крестном ходе, который будет проходить в Киеве 27 июля в День Крещения Руси. Давайте все вместе почтим молитвами память исповедников нашей Церкви, которые своей жизнью засвидетельствовали верность Христу, а также поддержим наших братьев и сестер, на чьи плечи легли сейчас тяжелые испытания в виде захватов их храмов и притеснения их общин», - заключил он.