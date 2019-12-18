Реванш Кравцова: вперед в прошлое

«Укрзалиныцю» - крупнейшее государственное предприятие, являющееся монополистом на рынке железнодорожных перевозок, лихорадит уже почти год. Напряжение внутри предприятия достигло своего предела в средине октября и вылилось в масштабную акцию протеста железнодорожников. Под стенами Офиса Президента Украины профсоюзы требовали повысить зарплаты, улучшить условия труда, не допустить массового сокращения сотрудников и, главное, уволить главу УЗ Евгения Кравцова. Стоит подчеркнуть, что последнее требование – поистине революционное, ведь никогда прежде железнодорожники не требовали освободить с занимаемой должности руководство.

Понять мотивы сотрудников УЗ несложно, если хотя бы бегло проанализировать показатели работы предприятия за последних три года. То есть, именно за период руководства Евгения Кравцова.

Вот, например, некоторые цифры, которые прозвучали на выездном заседании Комитета Верховной Рады по вопросам железнодорожного транспорта, состоявшегося 10 декабря. Напомним, члены Комитета раскритиковали работу Кравцова и выразили возмущение тем, что предприятие не инвестирует в подвижной состав, а лишь отчитывается о прибылях и эффективности.

Возмутил народных избранников серьезный перекос в уровне зарплат рядовых сотрудников и работников центрального аппарата. Так, сотрудники УЗ получают в среднем 3-5 тысяч гривен, некоторые чуть больше – до 8 тысяч. Тогда как у сотрудников центрального аппарата зарплата исчисляется десятками тысяч. И это при том, что до прихода Кравцова в центральном аппарате работало 1500 человек, теперь же их численность составляет 2400 сотрудников. Фонд их заработной платы составляет 1,4 миллиарда гривен в год (по плану и без учета премий), то есть примерно по 45 тысяч гривен в месяц.

На заседании подчеркнули, что согласно планам, на ремонт трех основных локомотивремонтных заводов должны были выделить следующие суммы: Львов – 260 млн грн, Днипро – 360 млн грн, Запорожье – 660 млн грн. А это значит, что на все заводы, где работает около 6 тыс. человек, с электроэнергией, сырьем, зарплатой и материалами потратят столько же, сколько на финансирование центрального аппарата Укрзализныци. То есть, за счет средств раздутого центрального аппарата можно было бывыполнить весь установленный план заводов. Вполне логично, что депутаты засомневались в эффективности управления "Укрзализныци".

Чтобы понимать, как Евгений Кравцов, очевидно, обладающий слабыми менеджерскими талантами оказался на столь высокой должности, потребуется небольшая ретроспектива.

В августе 2017 года с должности главы правления УЗ распоряжением Кабмина был уволен ВойцехБалчун. Тогда же Кравцов был назначен исполняющим обязанностей главы правления «Укрзализныци» (ссылка на распоряжение). Именно этот момент можно считать началом реформы корпоративного управления крупных государственных предприятий имени Владимира Гройсмана.

Суть ее заключалась в следующем: наблюдательные советы при предприятиях формируются из лояльных к Премьеру людей, а исключительными полномочиями назначать и увольнять руководителей этих госпредприятий наделяются главы Набсоветов.

Так, например, в июле 2018 года главой Наблюдательного совета УЗ был избран ШевкиАджунер, сменивший на этом посту Евгения Кравцова. Стоит отметить, что у Шевки особый интерес к украинским государственным компаниям. Кроме прочего, он также возглавляет Наблюдательный совет ЧАО «Укрэнерго», а еще какое-то время возглавлял Набсоветгосударственного «Ощадбанка». Впрочем, с госбанком у него не сложилось– сняли с должности в связи с конфликтом интересов.

С точки зрения прозрачности приведенная выше схема – идеальна. Она позволяла экс-Премьеру контролировать госпредприятия. Доказательством может служить заявление об увольнении с открытой датой на имя Гройсмана, написанное и подписанное собственноручно Евгением Кравцовым. Именно это заявление и стало тем крючком, на котором Гройсман держал Кравцова.

Вторым инструментом влияния и контроля на самые прибыльные госпредприятия стал институт «смотрящих». В «Укрзализныце» еще со времен ВойцехаБалчуна смотрящим был Андрей Алеша – бизнесмен, близкий друг Александра Януковича (Саши Стоматолога).

В свое время Алеша подозревался в финансировании ДНР. По версии следователей Департамента защиты экономики Нацполиции, за определенную плату он помогал некоему гражданину В.В. Немцову выводить деньги из ПАО «Укрзализныця». Средства выводились на счета «ВТБ Банка» через подставные фирмы, якобы осуществляющие ремонт подвижного состава УЗ в оккупированном уже на тот момент Донецке.

В ходе досудебного расследования следователи провели обыски в офисе Андрея Алеши, во время которых были найдены схемы о назначении людей на конкретные должности в «Укрзализныце». Это дает основания полагать, что Алеша, как куратор УЗ, расставил своих людей на ключевые должности на предприятии. К слову, на последних парламентских выборах он баллотировался по 51 округу в Донецкой области от ОПЗЖ Виктора Медведчука, - обещал амнистию и ратовал за восстановление торговых связей с Россией. Но не прошел.

Одним из ставленников Андрея Алеши в УЗ стал Григорий Бевз, занявший должность главы регионального филиала «Юго-Западная железная дорога».

Надо отметить, что Григорий Бевз – человек не совсем простой. По данным его декларации о доходах, он владеет долей акций ООО «Опытно-механический завод «Карпаты». Предприятие специализируется на производстве вагонов, полувагонов, контейнеров и др.

Журналисты-расследователи из «Нашігроші» раскопали еще несколько интересных фактов о Бевзе. По их информации, в 2014 году это ООО получило от Стрыйского вагоноремонтного завода подрядов на сумму 25,10 млн грн.

На должность главы ЮЗЖД Григорий Бевз был назначен весной 2017 года, а в 2018 году – уволен с нее по собственному желанию, получив полный расчет. Но в тот же день отозвал заявление и обжаловал свое увольнение в судебном порядке. Судебная тяжба в нашей стране – дело не одного дня, и Бевзпережидал ее надолжности начальника управления по закупкам Государственной фискальной службы. Проработав год, Бевз заработал не так уж и много – около 185 тысяч грн. А вот хранить деньги предпочитает в американской валюте – в своей декларации он указал, что держит дома 200 тысяч долларов и 800 тысяч гривен наличными. Добавьте к этому 90 га земли, которыми владеет чета Бевзов, недвижимость – квартиры и дома, а еще доли в нескольких предприятиях.

11 декабря 2019 года – поворот в карьере Григория Бевза. «Укрзализныця» незаконно восстановила его в должности директора регионального филиала ЮЗЖД ПАО «Укрзализныця», руководствуясь незаконным Решением Винницкого апелляционного суда. А вот здесь – интересный момент. 31 октября 2018 года решением Кабмина УЗ сменила форму собственности с ПАО на АО. Следовательно, Бевза восстановили в несуществующей должности на несуществующем предприятии.

По факту, таким образом был осуществлен рейдерский захват самого крупного филиала УЗ – ЮЗЖД. Такой расклад устроил всех: и куратора Алешу, и пешку в чужой игре Бевза и нынешнего главу УЗ Кравцова, над которым висит угроза увольнения и которому выгодно сохранить «своих».

Источники в УЗ сообщают, что Григорий Бевз приступил к исполнению своих обязанностей на посту директора ЮЗЖД незамедлительно: он уже подписывает документы и, опасаются в УЗ, может выдать распоряжение выплатить себе зарплату за 2 года, пока длилась судебная тяжба. А это – уже прямой ущерб государственному бюджету.

При этом надо сказать, что сумма эта немалая. В парламентском Комитете отметили, что 200 человек руководящего состава «Укрзализныци» обходятся бюджету в 600 млн в год. То есть зарплата руководителя составляет порядка 250 тыс грн в месяц.

Впрочем, финансовый ущерб – не самое худшее. Куда масштабней может быть урон государственным интересам, ведь УЗ – стратегическое госпредприятие. И, по закону, Бевзу должен быть предоставлен доступ к государственной тайне. Учитывая его прямые связи с Андреем Алешей – финансовым спонсором так называемой ДНР, важные гостайны могут оказаться в распоряжении террористов, и никто не знает, во что это выльется в результате.

Теперь СБУ – в затруднительном положении. Как говорится,«предоставить нельзя отказать».

Что же касается судьбы Евгения Кравцова, то она решится уже на этой неделе. После выездного заседания Комитета ВР по вопросам железнодорожного транспорта и разгромных рецензий членов Комитета касательно работы Кравцова, в среду, 18 декабря, запланировано заседание Наблюдательного совета Укрзализныци. На нем заслушают отчет Евгения Кравцова и обсудят вопрос о снятии его с занимаемой должности. Хотелось бы верить, что справедливость восторжествует, но ведь судьи кто? Члены Наблюдательного совета, его глава, наделенный исключительными полномочиями «казнить/помиловать» и сам Кравцов – люди из одной команды. Помните?