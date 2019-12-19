Як українці датують бізнес Столара

На зсувонебезпечному схилі озера Глинка в Печерському районі столиці,на догоду головному «наглядачу» Столару та за сприяння київської мерії, розгорнулося будівництво житлового комплексу із святковою назвою «Салют», яке, за іронією долі, може перетворитись натаку ж феєричну трагедію.

Спроби забудувати цю привабливу, але дуже небезпечну ділянку відбувалися впродовж десяти років, та, на відміну від контролюючих органів, природа повсякчас ставала на заваді, пишет СпецКорр.

Ще в 2015 році, в процесі підготовки ділянки під забудову, приватний інвестор знищив всі дерева на схилах озера, що призвело до руйнування берега та значного скорочення відстані між житловими будинками й озером. Тоді місто поспіхом зупинило будівництво, а особисто Кличко красномовно обіцяв провести берегоукріплення та облаштувати навколо мальовничого озера зону для відпочинку киян.

Відтоді з місцевого бюджету гроші платників податків десятками мільйонів спрямовуються на регулювання рівня водойми та протизсувні роботи. Зазначені заходи вже профінансовано на 30 млн, ще 111 млн закладено у цьогорічні видатки. Але "за дивним збігом" берегоукріпленняздійснюється не там, де урвище вже впритул наблизилося до стареньких п’ятиповерхівок, а збоку ЖК «Салют», зведенням якого опікуєтьсяскандально відомийВадим Столар.

Справа в тому, що ділянка під новобудовою належить ТОВ "Деорбуд", засновником якої є кіпрська офшорна компанія "Канетро Холдінгс ЛТД", а кінцевими бенефіціарами - громадянин Індії та мешканець Кременчука Дмитро Мармуляк, які в свою чергу мають приналежність до компаній з орбіти Столара.

Разом з тим, будує ЖК «Салют» компанія "БГ "Буд Девелопмент", ланцюг зв’язків якої, за теорією шести рукостискань, також виводить на Столара.

Таким чином, саме в інтересах «сірого кардинала» та за мовчазною згодою Кличка, коштом киян булистворені умови для комерційноїзабудови, адже проведення берегоукріплення і благоустроюза рахунок забудовника зробили б проект економічно необґрунтованим.

Так, ЖК «Салют» став масштабною аферою з розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Такий він – необмежений вплив системи «наглядачів», де Столар є великим комбінатором, брати Горові – виконавчою ланкою у вирішенні дозвільних питань та стягненні корупційного «мита», а Кличко - за гроші залишається безпорадним.

Та найстрашніше в цій історії – ризики, на які «будівельна мафія», всупереч здоровому глузду, наражаєяк мешканців старих будинків, так і інвесторів новобудови.

За висновками КП "Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт", Печерської райдержадміністрації та Управління екології та природних ресурсів КМДА, територія біля озера Глинка належить до зсувонебезпечної зони Києва, а укріплення лише невеликої берегової ділянки істотно не змінює ситуацію. І навіть дуже довгі буро набивні палі із застосуванням обсадних труб не зможутьтривалий час утримувати 100 метрову висотку – ґрунтові води рано чи пізно візьмуть гору.

Тож, за умови подальшого будівництва, а як наслідок і зростання навантаження, техногенна катастрофа неминуча.

Внаслідок активізації зсувних процесів на схилах озера, без даху над головою можуть залишитись тисячі громадян, аруйнація розміщених там тепломагістралей та інженерних комунікацій загрожує припиненням теплопостачання споживачів щонайменше половини столиці. І добре, якщо обійдеться без людських жертв….