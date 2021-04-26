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Патриарх Кирилл рассказал, как Господь может воскресить умерших

26.04.2021 / 11:45
Патриарх Кирилл рассказал, как Господь может воскресить умерших
Источник: patriarchia.ru
Воскрешение Лазаря есть великий акт, свидетельствующий о силе Божией, способной воскресить весь человеческий род

Весь человеческий род будет изведен из гроба во времена Второго пришествия Господа и Спасителя на Страшный Его Суд.

Об этом сказал Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл, сообщает patriarchia.ru.

«Мы связываем чудо воскрешения Лазаря с общим воскресением всех умерших. И когда люди рационально мыслящие, не принимая факта всеобщего воскресения, задаются вопросом, как же может Господь телесно воскресить умерших, когда от них даже праха не осталось, — то ответ простой: а какая разница между подвергшимся тлению человеческим естеством, которое уже четыре дня как переступило границу жизни и смерти, и теми, для кого переход этой границы произошел более продолжительное время назад?», - сказал Патриарх.

По его словами, воскрешение Лазаря есть великий акт, свидетельствующий о силе Божией, способной воскресить весь человеческий род. «Именно так: весь человеческий род будет изведен из гроба во времена Второго пришествия Господа и Спасителя на Страшный Его Суд», - подчеркнул он.

Патриарх отметил, что не случайно этот великий день празднуется в преддверии Страстной седмицы, потому что Страстная седмица сопровождается воспоминаниями о страданиях Господа и Спасителя, о Его смерти и Воскресении.

«Празднование воскрешения Лазаря помогает нам понять, что и каждый из нас пройдет и через свои страдания, и через смерть, но и через воскресение, дабы выйти в сретение Господа и Спасителя», - заключил Патриарх Кирилл.

 

Источник: Inpress.ua
религия, патриарх Кирилл
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