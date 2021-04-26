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Австрийский политолог считает, что репрессивная политика Зеленского и несоблюдение Минских договоренностей привели к обострению на Донбассе

26.04.2021 / 11:55
Сообщения о массовых передвижениях военных на украинской границе и новых столкновениях на Донбассе в последнее время вызывают серьезную обеспокоенность на Западе. В этой связи мировые СМИ продолжают обсуждать санкции, которые Президент Украины Владимир Зеленский наложил на председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука.

В частности об этом написало австрийское издание Tiroler Tageszeitung.

О причинах эскалации конфликта на Востоке Украины тирольская газета побеседовала с профессором политологии из Инсбрука Герхардом Манготтом.

«Прекращение огня, о котором Киев и самопровозглашенные республики договорились в июле 2020 года, до недавнего времени в основном сохранялось. Конфликт вновь обострился только за последние восемь недель», – отметил политолог.

Он уточнил, что одной из причин обострения стала «война» против украинской оппозиции, объявленная Зеленским в начале этого года.

«Президент Украины Владимир Зеленский наложил санкции на украинского политика Виктора Медведчука за якобы финансирование терроризма и закрыл оппозиционные телеканалы», – сказал Манготт, уточнив, что это вызвало недовольство в Москве.

Еще одной причиной эскалации на Донбассе австрийский профессор политологии назвал отклонение Украины от исполнения Минских соглашений.

«Совсем недавно Минские мирные соглашения и связанные с ними обязательства были поставлены под сомнение в Киеве. Вместо «нормандского формата» (раунды переговоров с представителями России, Украины, Германии и Франции) был задействован формат с участием США и Великобритании», –подчеркивает Герхард Манготт.

Ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что мирное урегулирование конфликта на Донбассе зависит полностью от политической воли Владимира Зеленского.

«Для того чтобы не было обострений, для того чтобы избежать их сегодня и в будущем, необходимо выполнение Минских соглашений, которые, в ходе разговора между Путиным, Макроном и Меркель были признаны безальтернативными», – констатировал парламентарий.

санкции, Медведчук, Манготт
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