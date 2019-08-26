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Более 20 тысяч верующих УПЦ прошли 250 км крестным ходом из Каменец-Подольского в Почаевскую лавру

26.08.2019 / 18:05
Более 20 тысяч верующих УПЦ прошли 250 км крестным ходом из Каменец-Подольского в Почаевскую лавру
Крестный ход в Почаевскую лавру из Каменец-Подольского Источник: Центр информации УПЦ
Наместник отметил, что этим крестным ходом «мы подтверждаем то, во что верим, а наш труд свидетельствует о том, что наша вера живая»

В Почаевскую лавру прибыли более 20 тысяч верующих Украинской Православной Церкви, они прошли крестным ходом 250 км из Каменец-Подольского.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Почаевской лавры, многотысячный международный крестный ход во главе с митрополитом Тернопольским и Кременецким Сергием, митрополитом Нежинским и Прилуцким Климентом и архиепископом Шумским Иовом, встретил наместник лавры митрополит Владимир.

Наместник отметил, что этим крестным ходом «мы подтверждаем то, во что верим, а наш труд свидетельствует о том, что наша вера живая».

***Крестный ход из Каменец-Подольского в Почаевскую Лавру имеет древнюю традицию. Впервые он упоминается в 1832 году. Тогда Почаевский монастырь был возвращен из унии в Православие. Это важнейшее событие в жизни всего края было ознаменовано чудом. В архивах монастыря сохранилось свидетельство, что слепая девочка Анна Акимчукова после молитвы перед иконой Божией Матери прозрела. Пришла Анна в обитель вместе со своей семидесятилетней бабушкой из города Каменец-Подольского, «до которого 200 верст». Именно в память об этом верующие каждый год повторяют подвиг маленькой Ани — идут к Божией Матери пешком.

Источник: Inpress.ua
крестный ход, УПЦ, Почаевская лавра
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