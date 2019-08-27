Судья Вовк: Портнов – мегамозг. Было бы неплохо, если бы он был генеральным прокурором

Бывший заместитель главы Администрации Президента Украины Андрей Портнов был бы хорошим генеральным прокурором. Такое мнение в программе "В гостях у Дмитрия Гордона" выразил экс-глава Окружного административного суда Киева (ОАСК), судья Павел Вовк.

"Этот человек – мегамозг. Блогер, политик, адвокат. Соглашусь с известным журналистом, а ныне народным депутатом [Александром] Дубинским, который заявил, что было бы неплохо, если бы Портнов был генеральным прокурором. Этот человек мог бы быть на своем месте, принести пользу государству Украина. Опыт, который он имеет, думаю, только в плюс", – сказал судья.

На вопрос, является ли он "человеком Портнова", Вовк ответил: "Нет".

"Я судья, председатель суда (по состоянию на 25 августа уже бывший глава ОАСК. – "ГОРДОН"), соответственно, я независим от того, кто какую должность занимает во власти. В том числе независим от того, где находится ...Андрей Владимирович. С таким же успехом можно меня назвать человеком любого президента или главы администрации", – отметил он.

9 мая 2019 года Портнов вернулся в Украину после пятилетнего пребывания за рубежом.

Сейчас генпрокурором Украины является Юрий Луценко, он был назначен на эту должность 12 мая 2016 года.

11 июня 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вносил в Раду представление об увольнении главы ГПУ. 6 августа Луценко заявил, что уйдет в отставку после начала работы нового созыва Верховной Рады.