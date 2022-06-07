Профессор КДАиС объяснил, почему УПЦ имеет право самостоятельно вносить изменения в Устав

С момента обретения статуса широкой автономии у Украинской Православной Церкви было право изменять свой Устав без необходимости согласования с РПЦ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lb.ua, об этом сказал проректор Киевской духовной академии профессор Владимир Бурега.

«УПЦ получила свой статус независимости и самоуправления в 1990 году от Русской Православной Церкви (Московского Патриархата). И тогда был создан Устав, на основе которого осуществляется руководство УПЦ. Ни в определении Архиерейского Собора РПЦ о предоставлении Украинской Церкви самоуправляемого статуса, ни в грамоте, полученной тогдашним Киевским митрополитом Филаретом (Денисенко) от Московского Патриарха Алексия, ни в тогдашнем Уставе об управлении УПЦ нет ни слова о том, что Русская Православная Церковь должна каким-либо образом влиять на разработку и утверждение Устава УПЦ», – сказал профессор.

Владимир Бурега объяснил, что первая версия Устава об управлении УПЦ была принята Собором епископов УПЦ и утверждена в октябре-ноябре 1990 года, и этот Устав не утверждался в Москве. «Он вступил в силу сразу после одобрения в Киеве», – подчеркнул проректор КДАиС.

Он отметил, что впервые Устав УПЦ был отредактирован 27 мая 1992 года на Соборе епископов УПЦ в Харькове. В Устав были внесены изменения, позволившие избрать Митрополита Владимира (Сабодана).

«Харьковский Собор изменил Устав об управлении УПЦ и сразу же провел избрание нового Предстоятеля уже на основании отредактированного Устава. И в тот же день (27 мая 1992 года) Московский Патриарх Алексий издал грамоту, которой благословил новоизбранного Митрополита Владимира на предстоятельское служение в УПЦ», – говорит профессор Бурега.

Проректор КДАиС также отметил, что «благословляя новоизбранного Киевского Митрополита, Патриарх Алексий имплицитно признал право УПЦ самостоятельно редактировать свой Устав».

«Несмотря на то, что УПЦ не имела автокефального статуса, с самого начала своего самоуправляемого существования она смогла закрепить за собой право самостоятельно создавать и редактировать собственный Устав. В начале 1990-х годов Московская Патриархия, очевидно, не имела против этого возражений. Лишь в 2000 году, когда в Москве была принята новая редакция Устава РПЦ, в ней появилось положение о том, что Устав УПЦ должен все же одобряться Московским Патриархом», – отметил Бурега.

«Новая глава в этой истории началась в декабре 2007 году. Тогда Собор епископов УПЦ принял многочисленные изменения и дополнения в Устав об управлении УПЦ. Но обновленный текст Устава не подавался для одобрения Московскому Патриарху. Более того, без согласований с Москвой новая редакция Устава УПЦ была подана для регистрации в государственные органы Украины», – продолжил профессор

Бурега рассказал, что реакция РПЦ на эти решения УПЦ была более резкой: «24 июня 2008 года Московский Патриарх Алексий в своем докладе на Архиерейском Соборе РПЦ заявил, что новая версия Устава УПЦ должна быть представлена на рассмотрение Священного Синода РПЦ с ее последующим одобрением Московским Патриархом. Кроме того, Патриарх выразил недовольство тем, что отредактированный Устав УПЦ был зарегистрирован в государственных органах Украины, не получив предварительного одобрения в Москве».

В ответ Госкомитет Украины по делам национальностей и религий обвинил сотрудников Московской Патриархии, которые готовили Патриарху доклад, в «профессиональной некомпетентности».

Профессор КДАиС напомнил, что несмотря на требования Москвы, УПЦ так и не передала свой Устав в РПЦ для утверждения. Та же участь постигла и следующие правки Устава, внесенные в 2011 году. Несмотря на то, что в РПЦ была создана специальная комиссия, которая должна была рассмотреть и принять правки в Устав УПЦ, чтобы снять некоторую напряженность между Церквами, ее работа так и не началась.

«Если я не ошибаюсь, "уставная комиссия" провела только одно заседание в марте 2012 года и никаких предложений по изменениям Устава сформулировать не удосужилась. В результате Устав остался в редакции 2007 года», – сказал проректор.

«Несмотря на то, что УПЦ не имела автокефального статуса, с самого начала своего самоуправляемого существования она смогла закрепить за собой право самостоятельно создавать и редактировать собственный Устав», – резюмировал Владимир Бурега.