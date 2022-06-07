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УПЦ приглашает детей на отдых в православные лагеря

07.06.2022 / 12:20
УПЦ приглашает детей на отдых в православные лагеря
Источник: Центр информации УПЦ
В Карпатах, на Волыни и Черниговщине скоро откроются православные летние лагеря для детей и лагеря семейного типа

Епархии Украинской Православной Церкви приглашают детей в летние православные лагеря.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Фома в Украине», в Карпатах, на Волыни и Черниговщине скоро откроются православные летние лагеря для детей и лагеря семейного типа.

На Волыни 14 июня откроется первая смена известного лагеря «Стежина добра́».

«На протяжении лета в нём отдыхает до 500 детей с разных концов Украины и из-за рубежа. К активному отдыху и знакомству с церковной жизнью приглашаются дети возрастом от 8-ми до 14 лет. Лагерь пройдёт на территории Свято-Троицкого женского монастыря в селе Староселье Маневицкого района Волынской области», – говорится на сайте Волынской епархии.

Отмечается, что дети беженцев, сироты, дети военных и дети из многодетных семей принимаются бесплатно. Каждый ребёнок должен иметь при себе справку от семейного врача.

Всего летом пройдут пять смен: с 14 по 23 июня; с 25 июня по 4 июля; с 6 по 15 июля, с 18 по 27 июля, с 29 июля по 7 августа.

Отдых для детей этим летом организовывает православный семейный клуб «Ковчег». 15 июня стартует первая смена детского лагеря в Карпатах. Завершится она 29 числа. Вторая смена пройдёт - с 20 июля по 3 августа, третья — с 3 по 17 августа.

Также будет пять поселений для семей с детьми на базе отдыха на реке Удай (Черниговщина): с 19 июня по 3 июля, с 3 по 17 июля, с 17 по 31 июля, с 31 июля по 14 августа, с 14 по 28 августа. В этом году отдых пройдёт в формате самостоятельного проживания (без программы). Оплата по возможности.

Источник: Inpress.ua
дети, лагерь, УПЦ
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