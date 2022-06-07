Епископ УПЦ объяснил, что значит церковное единство

Единство – это сосуществование в любви, предполагающее диалогичность.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм.

«Сейчас много говорится о единстве между Церквами и сохранении этого единства. Однако практически никто не пытается объяснить, что именно он понимает под словом «единство»», - сказал владыка.

Епископ Виктор пояснил, что для одних «единство» – это сохранение существующих отношений даже в том случае, когда эти отношения становятся токсичными для одной из сторон. «Да, муж, терроризирующий жену, может требовать от нее сохранения «единства» семьи, когда это уже опасно для ее жизни», - добавил он.

«Для других «единство» состоит в соблюдении внешнего этикета, в создании иллюзии «дружбы» даже тогда, когда каждый стремится достичь и воплотить свои собственные интересы. Это политическая или бизнес-модель «единства»», - продолжил иерарх УПЦ.

Архиерей отметил, что с христианской точки зрения, «единство» – это сосуществование в любви, предполагающее диалогичность.

«Единство для христианина – это возможность сказать и быть услышанным, это Я, которое направлено на Ты. Причем это направление является реверсивным, то есть развивается в обе стороны. Единство для нас – это отсутствие эгоизма и поиск общих решений, которые не нарушали бы диалог любви, и не утверждали пренебрежение одного над другим. Единство, таким образом, есть равенство, реализуемое через любовь», - пояснил владыка.

В завершении епископ Виктор отметил, что когда речь будет заходить о церковном единстве, нужно всегда помнить, что дело не только в соблюдении канонов Церкви, но в диалоге, основанном на взаимной любви.