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На Тернопольщине УПЦ организовала детский лагерь в историческом месте Вирля

10.08.2021 / 20:15
На Тернопольщине УПЦ организовала детский лагерь в историческом месте Вирля
Источник: Центр информации УПЦ
Лагерь на 60 детей удалось подготовить за две недели, по инициативе и финансовой поддержке благотворителя Андрея Бибы

На Тернопольщине УПЦ впервые организовала детский лагерь в историческом месте - Вирля - здесь проживала благодетельница Почаевской Лавры Анна Гойская. Отсюда ежегодно проходит многотысячный крестный ход с чудотворной Почаевской иконой, которую помещица передала в обитель.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, лагерь действует по благословению митрополита Тернопольского и Кременецкого Сергия.

По словам одного из организаторов лагеря протоиерея Георгия Прокопчука, лагерь на 60 детей удалось подготовить за две недели, по инициативе и финансовой поддержке благотворителя Андрея Бибы.

«Закупили все: батут, теннисный стол, мячи, удочки, «озвучку» и другое. Наняли профессиональных поваров, которым помогают прихожане храма, медика, ведущих, привезли военную палатку в которой разместили двухъярусные кровати. В палатке живут ребята, в доме - девушки. Всегда на месте священник. Еще у нас есть профессиональные любители туризма со снаряжением, которые проводят интересные конкурсы и развлечения», - рассказал священник.

Первый заезд, который длился неделю, состоялся в июле. Отец Георгий поделился, что планировали сделать один-два таких заезды только для прихожан своего храма, но желающих становилось все больше.

«Сейчас уже принимаем четвертую очередь детей и не вмещаем всех. Дети живут и на территории, и приезжают из соседних сел в день, и размещаются в своих палатках», - добавил настоятель храма святого Иоанна Предтечи села Великие Млинивцы.

Источник: Inpress.ua
дети, лагерь, УПЦ, тернопольская епархия
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