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В УПЦ рассказали, в каких случаях нужно читать акафисты

10.08.2021 / 19:50
В УПЦ рассказали, в каких случаях нужно читать акафисты
Источник: Центр информации УПЦ
Если есть желание прочитать акафист, то можно это делать в любое время

Акафист в православной богослужебной традиции – это особое хвалебное пение, прославляющее Спасителя, Божию Матерь или различных святых.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф.

«Согласно богослужебному Уставу Православной Церкви, пение акафиста обязательно только однажды – в так называемую Субботу Акафиста, то есть в субботу пятой Недели Великого Поста (на практике обычно это пение совершается вечером в пятницу, во время последования утрени). В остальных же случаях чтение различных акафистов – дело личного благочестия отдельных верующих, а потому никакого общеобязательного правила, которое могло бы предоставить человеку руководство в подобном вопросе, в церковной традиции нет», — пояснил Андрей Музольф. 

Он отметил, что если есть желание прочитать акафист, то можно это делать в любое время.

«При этом следует помнить, что время личного молитвенного правила не должно замещать собой время участия в общественном богослужении, то есть если стоит выбор: почитать акафист или сходить на службу в храм, конечно, нужно остановиться на последнем, так как общественное богослужение и совместная молитва намного важнее и сильнее, чем частные молитвы», - заключил преподаватель КДАиС.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, акафист
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