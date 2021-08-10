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Митрополит УПЦ рассказал, почему человеку не нужно превозноситься над другими

10.08.2021 / 18:45
Митрополит УПЦ рассказал, почему человеку не нужно превозноситься над другими
Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Лука считает, что беда нашего времени в том, что каждый начал считать себя гением

Господь даёт человеку тот или иной дар для того, чтобы он служил своими делами Богу и людям.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука во время проповеди.

«Каждый получил тот дар от Бога, который можем понести. Не просто так: кому–то больше, кому–то меньше. Чтобы никто не думал, что у него благодати больше, а значит, он может превозноситься. Если же такое вдруг произойдет, то этого человека ждут серьезные проблемы. Он себя возносит, но на самом деле в глазах Божьих он падает все ниже и ниже. Чем он выше себя возносит, тем ниже он оказывается. Каждый имеет свой возраст, свой пол, свой характер. Мы все — разные. У нас разные таланты. Скажем, кто–то умеет хорошо рисовать. Но значит ли это, что он должен превозносить себя и считать выше выдающихся художников прошлого?», — пояснил владыка.

Митрополит Лука считает, что беда нашего времени в том, что каждый начал считать себя гением.

«Снялся начинающий певец в какой–нибудь телевизионной передаче, и уже считает себя звездой. Выбрали никому не известного человека из глубинки в депутаты, он переезжает в столицу, и уже мнит себя небожителем. Общение со своими вчерашними друзьями считает уже ниже собственного достоинства. Что ждёт таких людей в будущем? Если они не поймут, что всё в руках Божьих, то крах неминуем», - сказал он.

Архиерей отметил, что Господь даёт человеку тот или иной дар не для того чтобы он превозносился над другими, а для того, чтобы служил своими делами Богу и людям.

По словам владыки, многих проблем можно было бы избежать, если бы современный человек стал чуть–чуть скромнее.

«Скромность становится чуть ли не пережитком. Скромный человек превращается в изгоя лишь потому, что он не такой как все, не такой, как толпа. К сожалению, так было всегда. Поэтому, если хотим быть с Богом, необходимо быть скромными как в мыслях, так и в поступках. И всегда сохранять чистоту своих сердец«», - заключил митрополит Лука.

Источник: Inpress.ua
упц, митрополит Лука
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