За время независимости в Украине родилось более 13,6 миллиона детей

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции в Фейсбук.

«13 млн 639 тыс. - именно столько маленьких граждан Украины появилось на свет за эти годы независимости нашего государства. Именно столько рождений детей было зарегистрировано органами государственной регистрации актов гражданского состояния в течение последних 30 лет», - говорится в сообщении.

В Минюсте также начинают флешмоб «Юстиция в годы Независимости», в рамках которого будут ежедневно рассказывать интересные факты о достижениях в сфере юстиции за последние 30 лет.

Как сообщалось, 24 августа 2021 года Украина будет праздновать 30-ю годовщину независимости.

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