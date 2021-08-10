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Испанская La Vanguardia: По мнению Медведчука, РФ не заинтересована в слабой Украине, с которой имеет 2230 км общей границы

10.08.2021 / 17:39
Несмотря на то, что дружеские отношения с российским президентом Владимиром Путиным принесли немало проблем Виктору Медведчуку в Украине, он гордится этими отношениями и, насколько это возможно, в полной мере использует их в интересах Украины и украинского народа.

Об этом председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" рассказал в интервью крупнейшей испанской газете La Vanguardia, сообщает "Народный корреспондент".

"Политик открыто признает, что у него "дружеские отношения" с российским президентом Владимиром Путиным. Из-за этого у Медведчука немало проблем, последняя из которых ‒ уголовное дело из-за представленного мирного плана для Донбасса", — написало ведущее испанское СМИ. "Я горжусь этими отношениями, и, насколько это возможно, я в полной мере использую их в интересах Украины и украинского народа", ‒ сказал испанским журналистам Виктор Медведчук. Оппозиционный политик категорически отрицает, что Путин заинтересован в слабой Украине с внутренним конфликтом, ведь страны имеют 2230 км общей границы.

"Нужна ли России страна, где хаос, беспорядки, где пять миллионов нелегального оружия, где люди могут силой согнуть волю правительства, где угроза революции может привести к погромам? Разве соседу это нравится? Я никогда не поверю в это", ‒ сказал председатель политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь". По словам Медведчука, личное мнение Путина он узнает из первых рук, поэтому уверяет: "Россия и ее президент заинтересованы в нормальной, развитой и цивилизованной Украине". "Путин разделяет мое мнение: Россия и Украина ‒ два дружественных и близких народа, но два народа, а не один", ‒ сказал политик, комментируя неоднозначные заявления главы Кремля о том, что "русские и украинцы ‒ это один народ", — говорится в материале La Vanguardia.

Путин, Медведчук
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