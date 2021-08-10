Логика и воля Виктора Медведчука спасла Украину от полномасштабной гражданской войны, - эксперт

Об этом в своем блоге написал публицист Денис Жарких, сообщает УБР.

Именно это, по его словам, и стало одной из причин, почему оппозиционный политик был включен экс-президентом Петром Порошенко в список ключевых переговорщиков с ОРДЛО.

"Смешно читать "патриотические" оценки этой деятельности, типа, Медведчук продавал Москве украинские интересы. Реально все было наоборот. Армия повстанцев при поддержке России вполне могла войти в Киев, о чем они открыто говорили. Так что Петр Порошенко включил Медведчука в переговорщики не от хорошей жизни. И только логика и воля Виктора Медведчука спасла Украину от полномасштабной гражданской войны", - отметил Жарких.

Публицист напомнил, что Медведчук освободил из плена более 1500 украинцев.

"Дальше пошло спасение людей из плена. Поездки по обстреливаемым территориям и минным полям. Хочу заметить, что Медведчук спасал людей вовсе не своих политических взглядов, более того, противоположных. И все же спасал, подвергал себя реальной опасности, но никогда и нигде этим не бравировал (опять отклонение от поведения украинского политика)", - добавил он.

Напомним, власти ОРДЛО еще в начале года готовы были в одностороннем порядке вернуть Украине четырех женщин, об освобождении которых договорился глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук. Наталья Стеценко, Наталья Савченко, Екатерина Котенко и Светлана Довгаль несколько лет находятся в их тюрьмах по обвинению в шпионаже. Еще 20 января они могли бы быть дома. Однако власть по факту заблокировала этот процесс, и женщины, часть из которых тяжело больны, до сих пор находятся за решеткой.

По мнению экс-главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля, освобождение четырех украинок, которые уже несколько лет находятся в тюрьмах ОРДЛО сорвалось из-за того, что глава Офиса президента Андрей Ермак захотел, чтобы их передали ему лично.