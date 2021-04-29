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Жарких: Медведчук боролся за мир, а его обвинили пособником терроризма – это и есть наша борьба с олигархами

29.04.2021 / 11:30
Борьба украинской власти с олигархами сводится к уничтожению оппозиции и нападкам на председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука.

Об этом сказал украинский журналист, телеведущий Денис Жарких в авторской передаче «По сути» в эфире телеканала «Перший Незалежний».

Комментируя деолигархизацию, объявленную Президентом Украины Владимиром Зеленским, он подчеркнул, что в красноречивых обещаниях власти ничего не говорится о последствиях.

«Нам говорят: вы будете без олигархов, без советской партноменклатуры, без оппозиционных каналов, без Медведчука… без трусов. Но "без трусов" говорят обычно уже, когда приходят к власти. То есть какую цену мы заплатим – нам говорят уже потом. Для этого и существует наше мышление: чтобы мы понимали, какой ценой нам достанется то, или иное», – сказал Жарких.

Он отметил, что борьба с олигархами по-украински – это когда Виктора Медведчука, который борется за мир, объявляют врагом народа и пособником терроризма.

«Медведчук с самого начала боролся за мир, он возвращал пленных, он всячески мотался между Украиной и Россией – это потом назовут "зрадой". Пока была опасность, никто это "зрадой" не называл, а когда ситуация стабилизировалась, то сразу оказалось, что это – "зрада". Он занимался снижением тарифов, пытался завести вакцину. И за это он оказался врагом Украины», – подчеркнул телеведущий.

Телезрители, дозвонившиеся в студию, высказали мнение, что под борьбой с олигархами украинская власть маскирует передел собственности, а Виктор Медведчук стал жертвой политических репрессий.

«У Медведчука забрали трубу, отдали Коломойскому – просто не укладывается в голове их борьба с олигархами. Какая же это борьба – просто передел власти. Медведчук наоборот борется, старается облегчить жизнь, пытается делать какие-то движения к миру. Нет, все это обрубается», – возмутился Владислав из Бердянска.

В свою очередь, Андрей из Луганска задался вопросом, почему Ринат Ахметов, «который ни разу не сказал и слова о войне или о мире», с властью сотрудничает, а Медведчука, который выступает за мир, – является врагом.

Напомним, 19 февраля решением СНБО, в нарушение Конституции и законов Украины, было принято решение без суда и следствия наложить персональные санкции на председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. В ОПЗЖ расценили этот шаг украинской власти, как спланированный акт политических репрессий.

Медведчук, Зеленский, Жарких
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