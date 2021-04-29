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Глава ПЦУ Епифаний сам признался, что не может смотреть такой высокодуховный фильм как «Паломница» – Скворцов

29.04.2021 / 11:24
Слова главы ПЦУ Епифания о фильме «Паломница» – это не критика, а саморазоблачение. Так православный публицист Дмитрий Скворцов прокомментировал интервью главы Православной церкви Украины Епифания (Думенко), сказавшего, что не смотрел фильм «Паломница» Оксаны Марченко, но относится к нему критически.

Об этом Скворцов заявил в эфире телеканала «Перший Незалежний».

«Вы знаете, я бы не называл это критикой. Я бы назвал это саморазоблачением. Естественно, что сразу приходит на память людям старшего поколения – это слова «Пастернака не читал, но осуждаю». Я абсолютно уверен, что этот человек, который себя называет Епифанием, а на самом деле Сережа Думенко, он действительно не смотрел этот фильм», – отметил публицист.

По словам Скворцова, автор фильма «Паломница» Оксана Марченко рассказывает не только о православных святынях, но и о людях, которые с помощью веры ищут выход из сложных жизненных ситуаций.

«Потому что фильм «Паломница» – это фильм не только о святынях, о святынях, между прочим, тысячелетних, это фильм и о жизненных ситуациях. О людях, которые попадают в очень тяжелые жизненные ситуации», – уточнил публицист.

«И Оксана Марченко с помощью вот этого фильма, с помощью изречений святых, учений святых, показывает выход из очень тяжелых жизненных ситуаций. У кого-то умер ребенок, у кого-то умер ребенок некрещеным, кто-то оказался по жизни убийцей. Кто-то, вот, например, известнейший боксер, он получил очень тяжелую болезнь и не смог продолжить карьеру, он не видит смысла в жизни. И каждый фильм показывает выход из такой жизненной ситуации», – подчеркнул Скворцов.

По его мнению, такие люди как Епифаний не могут смотреть фильм «Паломница», потому что «бесов корежит».

«Опять же таки, о святынях. Поэтому я понимаю, что такие люди как Сережа Думенко – они даже пять минут этого фильма не выдержат. Вот говорят, что бесов корежит», – отметил публицист.

В завершение Скворцов сравнил Епифания с шакалом Табаки из сказки Редьярда Киплинга «Маугли», который поддакивает более значимым политическим игрокам.

«Возглавляет этот так называемый Епифаний не церковь, а политическую организацию. Они же как затычки в любой бочке. Что скажет Зеленский, что скажет Порошенко – они тут же сразу комментируют, как будто это дело церкви. Тут же сразу поддакивают как эти Табаки – я имею в виду шакала из «Маугли», – привел сравнение публицист.

«И понятно, что, когда идет такой фильм высокодуховный, они и пять минут такого фильма не выдержат», – заключил православный публицист Дмитрий Скворцов.

Епифаний, Марченко, Паломница, Скворцов
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