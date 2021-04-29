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Последствия санкций СНБО: отстранили еще 39 таможенников

29.04.2021 / 11:15
Вследствие принятия санкций СНБО от исполнения служебных обязанностей отстранили еще 39 сотрудников Гостаможслужбы.

Об этом сообщает пресс-служба Гостаможслужбы.

"Таможенников отстранили на период проведения дисциплинарных производств в отношении возможного нарушения присяги госслужащего.

На заседании СНБО, которое состоялось 15 апреля 2021 года, была обнародована информация относительно установления возможной причастности должностных лиц Государственной таможенной службы к противоправному перемещению товаров на таможенную территорию Украины, организованного субъектами, в отношении которых СНБО применены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нарушены соответствующие дисциплинарные производства.

В частности, письмом Управления внутренней безопасности Гостаможслужбы инициировано дисциплинарные производства в отношении сотрудников следующих таможен с их отстранением от выполнения служебных обязанностей

Одесская таможня - 18 человек;
Закарпатская таможня - 12 человек;
Волынская таможня - 4 человека;
Галицкая таможня - 1 человек.

Также приказом главы Гостаможслужбы Павла Рябикина такие же меры приняты в отношении 4 начальников таможенных постов.

Напоминаем: Зеленский ввел в действие санкции против топ-10 украинских контрабандистов.

После заседания Совета национальной безопасности и обороны от работы отстранили более 100 работников Гостаможслужбы, среди которых – 17 руководителей таможен и таможенных постов.

20 апреля Зеленский ввел санкции против контрабандистов и лишил трех украинцев гражданства.

Источник

таможенники, Гостаможслужба
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