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Киев ослабляет карантин и запускает транспорт с 1 мая

29.04.2021 / 10:54
С 1 мая в Киеве ослабляют карантин и восстанавливают работу общественного транспорта и метро в обычном режиме.

Об этом шла речь на брифинге мэра Киева Виталия Кличко 28 апреля

Прямая речь: "Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение об ослаблении противоэпидемических мероприятий в столице.

Итак, с 1 мая весь наземный общественный транспорт и метро восстановят перевозки пассажиров в обычном режиме. С соблюдением определенных ранее противоэпидемических норм и правил".

Кроме того, с 1 мая, восстановят работу учреждения торговли, торгово-развлекательные центры, рынки, ярмарки, заведения общественного питания, спортивные залы и фитнес-центры.

Возобновят работу Центры предоставления админуслуг, но принимать посетителей будут по предварительной записи через электронные сервисы.

С 5 мая город восстановит учебный процесс в учреждениях общего образования, дошкольного и в высших учебных заведениях.

Также в столице восстановят прием документов для зачисления детей в первый класс на следующий учебный год.

Источник

коронавирус, карантин, Киев
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