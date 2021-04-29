Россия уменьшает войска в Крыму, но не у восточной границы Украины

Об этом заявил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко в интервью "РБК-Украина"

Прямая речь: "После анонсированного заявления министра обороны РФ Шойгу о том, что с 23 апреля они начнут отвод войск, действительно, наша разведка наблюдает, что процесс этот частично начат... На данный момент мы видим этот процесс на территории временно оккупированного Крыма".

В то же время, по словам Дейнеко, войска у восточных границ Украины Россия еще не отводит.

В частности, остается скопление сил и техники противника в военных лагерях вблизи Воронежа и города Богучар в Воронежской области. Последний – в нескольких десятках километров от границы с Украиной.

"Что касается тех полевых лагерей в Воронежской области, то мы никакого движения там пока не видим", – заявил глава ГПСУ.

Он сообщил, что пограничники продолжат следить за этими процессами.

По мнению Дейнеко, рано говорить о том, что Россия отведет все свои войска от границ Украины.

Напомним: 22 апреля министр обороны России Сергей Шойгу поручил командующим с 23 апреля начинать отвод войск, которые скопились у границ с Украиной и в оккупированном Крыму.

Шойгу заявил, что внезапная проверка готовности войск Западного и Южного военных округов была проведена именно "в ответ на угрожающую военную деятельность НАТО".

В Минобороны США отметили, что преждевременно оценивать заявления Москвы о начале отвода российских войск от границы с Украиной.

Источник