Войны с Украиной можно избежать – Лавров

Об этом заявил Лавров в интервью "РИА Новости"

Прямая речь: "Если это зависит от нас и от ополченцев (террористические группировки "ДНР" и "ЛНР" – ред.), насколько мы можем понимать их принципиальные подходы, то войны можно и нужно избежать".

В то же время Лавров отметил, что не может отвечать за Украину и ее лидера Владимира Зеленского.

По его словам, "по внешним признакам" главное для Зеленского "удержаться у власти, и он готов платить любую цену, включая потакание неонацистам и ультрарадикалам, которые продолжают объявлять ополченцев Донбасса террористами".

Напомним, с марта ситуация на востоке Украины обострилась, а Россия начала накапливать войска вблизи границ Украины и в ее оккупированных частях. Запад призвал РФ к деэскалации.

Украинская разведка, журналисты-расследователи и американский Белый дом заявляли, что с 2014 года – это самое большое военное присутствие российской армии у украинской границы.

20 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным "в любой точке украинского Донбасса", чтобы предотвратить войну и возобновить режим прекращения огня на востоке Украины.

22 апреля Путин ответил на это отказом встречаться на Донбассе и говорить о шагах к миру без главарей ОРДЛО, а также заявил о готовности обсуждать украино-российские отношения в Москве.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что поручил командующим с 23 апреля начать отвод войск, которые скопились у границ с Украиной и в оккупированном Крыму. По данным украинской разведки, РФ не спешит отводить войска от границы.

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