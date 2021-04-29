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Кремль пока не получал официального предложения Зеленского о встрече с Путиным в Ватикане

29.04.2021 / 11:46
Российская сторона пока не получала официального предложения президента Украины Владимира Зеленского провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Ватикане.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ведь президент Зеленский сказал, что это могло бы быть идеальным местом для встречи. Конечно, об этом пока официально не знает ни Ватикан, если мы правильно понимаем, ни российская сторона. Мы пока не получали никакой официальной информации о том, что конкретизировано и сформулировано такое предложение", - сказал Песков журналистам.

Его также спросили, готов ли президент РФ провести двустороннюю встречу не в Москве, а в каком-то другом месте и готов или он куда-то ехать ради этого. "Готов или не готов президент Путин куда-то ехать, я не знаю", - ответил пресс-секретарь.

Он отметил, что пока следует исходить из того, что говорить с Россией о делах Донбасса нужно в рамках Минской четверки, как об этом сказал ранее Путин. "Сам Путин отметил, что в случае готовности говорить по двусторонним отношениям, он будет рад видеть президента Зеленского в Москве. Иных пока конкретных формулировок мы не видели", - заявил Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его встречу с президентом России Владимиром Путиным можно было бы провести в Ватикане.

Источник

Путин, Песков, Зеленский
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