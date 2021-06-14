Увеличение помощи при рождении ребенка

Старение населения стало глобальным явлением и, возможно, одной из наиболее значительных социальных трансформаций XXI века.

За 30 лет независимости Украины численность ее населения уменьшилась на 10 миллионов. А уровень рождаемости с 1991 года снизился вдвое: в 1991-м родилось 630,8 тысячи детей, в 2020-м — 293,4 тысячи.

Демографические изменения приводят к значительным экономическим и социальным последствиям, затрагивающим рынки труда и капитала, товаров и услуг, сферу социальной защиты и здравоохранения, а также пенсионную систему.

Следствием сокращения численности трудоспособного населения становится снижение производительности труда и совокупных сбережений, а следовательно, замедление инвестиций, спроса и экономического роста.

Именно для стимулирования увеличения рождаемости правительство разработало проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О государственной помощи семьям с детьми» №5585, который повышает сумму выплаты до 50 тыс. грн.

Необходимость принятия законопроекта обосновывается тем, что, например, в 2013 году помощь на первого ребенка составляла 30 960 грн (3870 долл.), на второго — 61 920 грн (7740 долл.), на третьего и каждого следующего — 123 840 грн (15 480 долл.), а с 2014-го по 2021-й эта сумма не менялась в национальной валюте и составляла 41 280 грн, которые постепенно превратились с 2619 долл. по курсу 2014 года в 1500 долл. по текущему курсу, независимо от очередности рождения ребенка. С учетом этого повышение выплаты до 50 тыс. грн не кажется таким уж ощутимым, потому что ежегодно она не будет пересматриваться. Поэтому параллельно с правительственным зарегистрирован альтернативный депутатский законопроект №5585-1.

Этим законопроектом предусмотрено, что помощь при рождении ребенка будет назначаться в размере, зависящем от количества детей в семье, в частности:

при рождении первого ребенка — 50 000 грн;

при рождении второго ребенка — 100 000 грн;

при рождении третьего и каждого следующего ребенка — 150 000 грн.

Помощь при рождении ребенка будет выплачиваться единовременно в фиксированной сумме и равными частями в течение 36 месяцев.

Одноразовая сумма выплаты при рождении ребенка составит:

первого ребенка — 15 000 грн;

второго ребенка — 30 000 грн;

третьего и каждого следующего ребенка — 45 000 грн.

Остаток суммы помощи при рождении ребенка будет выплачиваться на протяжении следующих 36 месяцев равными частями.

Приверженцы и противники законопроекта приводят разные аргументы, но практически все сходятся в одном: тема сложная и противоречивая.

В частности, противники повышения выплат уверены, что такие значительные суммы помощи «будут плодить бедность», а для того чтобы увеличить рождаемость в стране, необходимо разработать комплексный подход, развивать все сферы общества, увеличить доходы населения.

По их мнению, разовые деньги дадут разовый результат: люди без тормозов и желания работать родят детей, которые потом будут играть в сковородку с ложкой вместо лего, потому что у этих детей лего не будет. А те, кому хорошо было бы продолжать род человеческий, так и будут ожидать страну изменений: свободную, открытую, лояльную к молодым.

Приверженцы же идеи подчеркивают, что такая материальная поддержка крайне важна при рождении ребенка, ведь мать на некоторый срок теряет трудоспособность, а значит, и общий доход семьи уменьшается, тогда как траты на обеспечение ребенка, наоборот, увеличиваются.

Демографы относятся к такому способу повышения рождаемости весьма скептически. «Демографическая политика не должна быть тупой. Дать деньги, чтобы сразу все родили детей, на мой взгляд, тупой способ, — утверждала два года назад в интервью ZN.UA директор Института демографии и социальных исследований им. М.Птухи НАН Украины Элла Либанова. — Тем более что миллион раз доказано: пользы от этого нет. Наоборот, множество проблем. Первые два-три года рождаемость сразу повышается. За счет кого, я сейчас не хочу говорить. А дальше все возвращается на круги своя или нужно повышать выплаты. Классическая схема «доза—эффект».

Так что будущие родители должны планировать ребенка не потому, что государство дает деньги, а потому что они ответственны и полностью готовы к тому, чтобы обеспечить достойную жизнь своим детям.

В современном обществе по-настоящему ответственным родителям, которые созрели для рождения детей, выплаты могут помочь на первых порах, но вряд ли станут причиной рождения малыша.

Татьяна Перевощикова, адвокат Investment Service Ukraine

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