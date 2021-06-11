К концу лета забудем про бюрократию – стартовала система e-больничных

Правда, пока на новый цифровой этап вышли не все больницы, а первые 250. Но к концу лета это должны сделать все учреждения здравоохранения. Пациенту теперь не придется по несколько раз обращаться в больницу, если не хватило бланков, печатей или подписей, или же для того, чтобы его закрыть, если болезнь не имеет последствий. А его работодателю накапливать у себя бумажные письма нетрудоспособности и сомневаться, болел ли его работник или нет.

Врачи научатся работать с новыми больничными за 30 минут

Полностью перейти на ведение больничных в электронном формате медучреждения должны с 1 сентября. До этого - переходный период, когда больницы постепенно будут включаться в свое цифровое будущее. Параллельно заполнять бумажные формы и электронные врачам не придется. Если заведение подготовило персонал, то с определенного момента он полностью переходит на электронную форму обращения листков нетрудоспособности.

Врач-терапевт стационара Киевской городской клинической больницы №7 Ирина Лыса говорит, что научилась оформлять электронные больничные всего за полчаса. «Мы находим пациента в единой базе E-health, подсоединяем его к себе в базу, оформляем вывод-консультацию терапевта по результатам осмотра и затем составляем заключение о нетрудоспособности, где указываем, сколько она продлится, а диагноз система «подтянет» сама. Затем документ подписываем электронным ключом, и готово», - рассказывает врач. Пациенту через несколько минут после этого должно поступить сообщение от E-health об оформлении больничного, где будет указан его номер. А потом - от Пенсионного фонда о том, что он находится на больничном и ему будет оплачено время болезни.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко объясняет, что ключевой задачей в запуске такого механизма было стремление убрать все барьеры, вызывающие конфликт между заболевшим и медработником. «Иногда не хватало бланков или же неправильно были записаны юридический адрес или место расположения работодателя, и это заставляло человека несколько раз ходить к врачу и терять время в очереди. Мы понимали, что этот подход надо менять. С 1 сентября все больницы должны перейти на электронные больничные, что значительно упростит работу всем звеньям медицинской системы. До этого продлится переходный период, чтобы учреждения успели обучить персонал», - сказал Ляшко.

По данным Минздрава, на 10 июня электронные больничные уже выписывают около 250 медучреждений (всего в электронной системе здравоохранения зарегистрировано около 3300 медучреждений: 1654 специализированных и 1696 заведений первички). В Минздраве и Минцифры уверяют, что ресурса, который обслуживает центральный компонент системы E-health, хватит до конца года, чтобы избежать серьезных перебоев с запуском нового функционала. Впрочем, пациенты и врачи еще помнят, как год назад система ощутимо «зависала» во время приема пациентов, поэтому Укринформ продолжит отслеживать ситуацию.

Каковы еще преимущества Е-больничного? Станет проще и государству, и бизнесу

Кроме того, что введение электронных листков нетрудоспособности позволит уменьшить бюрократию для врача и пациента, это еще и поможет налаживанию более прозрачных процессов между государством и работодателями. Вице-премьер-министр Украины - министр цифровой трансформации Михаил Федоров подробнее объяснил эти преимущества, в частности для бизнеса. «Бизнес сначала аккумулировал у себя больничные, затем контактировал с Пенсионным фондом, которому передавал бумаги и, соответственно, тратил время. Теперь все будет автоматически: бизнес сразу будет иметь информацию о том, кто из сотрудников на больничном, и делать выплаты напрямую», - пояснил Федоров. Он также добавил, что электронный больничный будет защищать персональную информацию работника: отныне ни работодатель, ни пенсионный фонд не знать о том, чем именно болеет человек.

Первый замминистра социальной политики Евгений Котик добавляет, что новая система позволит эффективно применять рискоориентированные подходы к проверке листков нетрудоспособности и проведению страховых выплат. «После внесения информации электронный больничный в первый же день видит и работодатель, и страхователь - Пенсионный фонд, и также это может сделать застрахованное лицо. Соответствующие сервисы открыты на электронной платформе Пенсионного фонда - кабинет страхователя (работодателя) и застрахованного лица», - говорит Евгений Котик.

Чиновники отметили, что одним из рисков бумажного обращения больничных было то, что их можно было легко купить через Интернет, а переход на их электронную форму, заверенную цифровой подписью врача, обезопасит от такой коррупционной составляющей. По словам Михаила Федорова, за год около 5,5 миллионов украинцев получают 18 млрд грн больничных выплат, а с введением электронного листа нетрудоспособности можно будет отследить, насколько эти выплаты стали эффективнее. В правительстве предполагают, что запуск электронных больничных позволит государству сэкономить до 4 миллиардов гривень в год.

Юлия Горбань, Киев

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