Украина пока не будет вакцинировать детей от ковида. Почему?

Пока Украина пытается нарастить эти темпы, открыв центры массовой вакцинации в 10 городах, ведущие страны объявляют о следующем этапе - начале иммунизации детей. В частности, такое разрешение в последние дни мая выдало Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) несмотря на то, что в ВОЗ начало вакцинации детей не одобряют - поскольку дети не являются уязвимой группой. Какие же страны решились на такой шаг и ждать ли подобного решения в Украине - узнавал Укринформ.

Вакцинировать детей можно после 12 лет и только одной вакциной

Сейчас для вакцинации детей от 12 до 15 лет регуляторные органы разрешили использовать только одну вакцину - Comirnaty (Pfizer / BioNTech). Компания Moderna тоже завершила испытания своего препарата на детях в возрасте от 12 до 17 лет, который оказался эффективным на 93% после введения первой дозы и на 100% через две недели после введения второй. Однако компания еще не подала заявку на использование вакцины для детей, а испытания других производителей вакцин еще продолжаются, поэтому Comirnaty стала первой, которая может применяться для лиц моложе 18 лет. Десятки стран уже объявили о своих намерениях, а некоторые даже начали иммунизацию этим препаратом.

Во Франции, где 43% населения охвачены первой дозой вакцины против ковида, власти страны объявили, что планирует вакцинацию детей с 12 до 18 лет с 15 июня. С 7 июня о подобных планах заявили в Польше (дети 12-15 лет) и Германии (12-16 лет). А в Румынии, Италии и Дубае уже иммунизируют детей (в возрасте от 12 до 15 лет) с 1 июня.

Израиль, который планировал начать вакцинацию детей через полгода (сейчас там 60% привиты первой дозой), ускорил свои планы и с 6 июня расширил кампанию вакцинации на подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Однако в Минздраве Израиля рекомендовали ввести не массовую вакцинацию подростков, а для начала обезопасить тех, у кого хронические заболевания, или у кого в семье есть люди из группы повышенного риска (например, онкобольные или люди, которым сделана трансплантация органов). Также прививаться смогут те, кто планирует лететь с семьей за границу. Тотальную вакцинацию детей пока не спешат вводить из-за сообщения о возможной связи редких случаев миокардита у молодых людей с вакцинацией.

Но первыми, кто решился на такой шаг, похоже, были США (51,5% получили первую дозу), где 12 мая президент страны Джо Байден призвал начать вакцинацию детей от 12 лет. И уже через десять дней, по состоянию на 22 мая, было провакцинировано около 600 тысяч детей в возрасте от 12 до 15 лет, передает ВВС. Ожидается, что с накоплением данных по безопасности вакцины, у регуляторных органов будет достаточно оснований, чтобы в следующем году разрешить вакцинацию младшим детям.

Украинские и мировые эксперты называют этот шаг неправильным

После сообщения о начале вакцинации подростков в других странах, в родительской среде начались обсуждения того, примет ли подобное решение Украины. Иммунолог и председатель Национального группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий в комментарии Укринформу говорит, что на заседании группы 31 мая выносился этот вопрос, но специалисты пока не видят в этом необходимости. «На сегодняшний день ответа на вопрос, обоснованна ли вакцинация детей, нет. Хотя Израиль, США позволили использовать вакцину Comirnaty для детей от 12 лет, но это не значит, что дети должны быть включены в обязательную программу вакцинации. Ведь по опыту других стран мы видим, что при достижении высокого уровня охвата вакцинацией взрослых заболеваемость COVID-19 снижается практически до нуля», - отмечает Федор Лапий.

Иммунолог Андрей Волянский тоже пока не видит острой необходимости в вакцинации детей и подростков. Он подчеркивает, что дети крайне редко болеют в тяжелой форме и практически не умирают, и приводит данные США, где за время пандемии зафиксировано 403 смерти детей до 17 лет из-за Covid, а это 0,06% общего количества и не слишком отличается от ежегодных 200 детских летальных случаев от гриппа в США, которые происходят несмотря на массовую вакцинацию. Почему же тогда решено вакцинировать детей? По мнению Андрея Волянского, причин несколько:

Создание коллективного иммунитета. Дети в разных популяциях составляют 20-30%, и пренебрегать столь значимой группой нельзя.

Темпы вакцинации в странах «золотого миллиарда» резко снижаются. Израиль остановился на 60%, в США привиты первой дозой 50%, в Великобритании - 58%, в ЕС - 37%.

Производство вакцин идет полным ходом, поэтому прежде чем «дарить» лишние дозы бедным странам, хотят попробовать реализовать ценный предоплаченный продукт у себя.

Иммунолог добавляет, что, к сожалению, никто не думает о том, что половина детей уже была инфицирована и не нуждается в прививке, а эти вакцины могли бы спасти людей из групп риска в бедных странах.

То, что вакцинация детей может быть лишней, показал и эксперимент, проведенный в Бразилии в небольшом городке Серрана с населением 45 тысяч человек. Экспериментом руководил всемирно известный Институт Бутантан - биомедицинский исследовательский центр. С февраля по апрель препаратом CoronaVac провакцинировали 75% населения Серрано, старше 18 лет. И в результате на 95% снизилась смертность, на 86% снизился уровень госпитализаций и на 80% - число больных с выраженными симптомами. Директор по научным исследованиям Института Бутантан Рикардо Паласиос заявил, что самый важный вывод эксперимента в том, что можно контролировать пандемию без обязательной вакцинации всего населения. Он также отметил, что после завершения эксперимента число больных среди детей и подростков, которых не были привиты, снизилось. Это означает, что нет необходимости вакцинировать детей, чтобы восстановить работу школ.

Собственно, во Всемирной организации здравоохранения еще в середине мая призвали богатые страны отложить свои планы по иммунизации детей и поделиться вакцинами с бедными странами, которые остро нуждаются в них. Более того - профессор Эндрю Поллард, который проводил клинические испытания вакцины Oxford-AstraZeneca, сказал, что отдавать приоритет детям «морально неправильно», пишет ВВС.

Юлия Горбань, Киев

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