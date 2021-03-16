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Фонд соцстрахования предупреждает о задержках выплат больничных и декретных

16.03.2021 / 16:50
Фонд социального страхования Украины предупреждает о задержках выплат больничных и декретных, однако заверяет, что выплаты будут проведены в полном объеме.

"Мы делаем все возможное, чтобы вы получили помощь как можно быстрее, однако сегодня есть задержки в сроках финансирования", - сообщается в пресс-релизе фонда.

По информации фонда, в настоящее время задержка составляет 21 рабочий день, или 1,8 млрд грн.

Кроме того, не профинансированы заявления-расчеты на сумму 800 млн грн, их срок оплаты составляет 10 рабочих дней в соответствии с законодательством.

"В ноябре 2020 года мы финансировали больничные и декретные в течение одного рабочего дня после получения заявления-расчета от работодателя, вместо 10 рабочих дней, определенных законодательством. Однако сегодня доходов фонда не хватает на покрытие всех принятых на финансирование пособий и выплат", - сообщает фонд.

В фонде страхования уточняют, что имеющаяся задолженность была накоплена в декабре из-за резкого роста расходов.

"Из-за пандемии существенно выросли расходы по больничным, также на нас было возложено финансирование самоизоляции украинских работников, страховые выплаты медикам и пр.", - сообщает фонд.

По информации фонда в декабре 2020 года фонд принял на оплату больничные на сумму 2,4 млрд грн, что на 1,5 млрд грн больше, чем в декабре 2019 года.

При этом фонд уточняет, что с 2021 ежемесячные поступления в бюджет фонда покрывают расходы за тот же период, а к задержке выплат привела накопленная в конце 2020 года задолженность.

Источник

выплаты, больничные, Фонд социального страхования
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