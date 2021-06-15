Штамм "Дельта" на 60% заразнее "Альфы". И это еще не все

Речь идет о штамме «Дельта», который еще недавно называли «индийским» из-за его происхождения (Индия считает, что привязка штамма к стране вредит ее имиджу. - Ред.). Эксперты ВОЗ отмечают, что хотя этот штамм еще не распространился по всему европейскому региону, однако в некоторых странах он уже вытеснил доминирующий вариант «Альфа» (то есть, происходящий из Британии) и вызывает опасения. Если раньше считалось, что новый штамм не меняет течения болезни, то теперь с накоплением данных и опыта мнение медиков изменилось.

В Британии «Дельта» почти вытеснил местный штамм

Сейчас, по данным ВОЗ, штамм «Дельта» обнаружен всего в 74 странах (Украина пока не входит в их число). Хотя в Индии ситуация с распространением этого варианта улучшается, но, по данным СМИ, штамм перетекает в новые страны, такие как Тайвань, Сингапур, Вьетнам. Как сообщает Bloomberg, депутат немецкого Бундестага Карл Лаутербах недавно заявил, что в ближайшие месяцы именно этот вариант, вероятно, станет наиболее распространенным в Германии.

Между тем в Великобритании уже больше 90% новых случаев COVID-19 составляют заражения штаммом коронавируса «Дельта», сообщили в правительстве Соединенного Королевства 12 июня. А уже через два дня правительство пересмотрело планы по введению последнего этапа ослабления ограничений в Англии, который был запланирован на 21 июня. Снятие карантина отсрочили на четыре недели. Сообщается, что за 11 июня в Великобритании зафиксировали 8125 новых случаев заболевания COVID-19, что самый высокий показатель в стране с 26 февраля, а среднее число больных за последние семь дней по сравнению с прошлой неделей выросло на 49%.

Глава британского Минздрава Мэттью Хэнкок сообщил, что в планах правительства «как можно скорее» модифицировать вакцины. По его словам, цель в том, чтобы за 100 дней получить препарат против вариантов коронавируса, а также разработать лечение и диагностику случаев заражения новыми вариантами. Также Хэнкок отметил, что рассматривает возможность публикации планов по борьбе с вариантом «Дельта».

Заразнее на 60%, тяжелее и порой вызывает нетипичные симптомы

Раньше считалось, что вариант коронавируса «Дельта» на 40% заразнее, чем вариант коронавируса, обнаруженный в Британии, о чем сообщал глава британского Минздрава. Но исследование, проведенное Индийским геномным консорциумом SARS-CoV-2 (группа лабораторий, занимающихся секвенированием («расшифровкой») генома в Индии), выявило несколько большую разницу - в 50%. А 11 июня вышел отчет Службы общественного здравоохранения Англии (Public Health England), где уточняется, что его заразность выше не в 40%, а на 60%. Также в отчете говорится, что риск госпитализации в случае индийского штамма по сравнению с британским выше в 2,26 раза, а риск попасть в реанимацию - выше на 45%.

По свидетельствам врачей, может отличаться и течение болезни, вызванной штаммом «Дельта». Как пишет Bloomberg, врачи из Индии зафиксировали симптомы ковида, которые обычно не наблюдались у пациентов - нарушение слуха, тяжелые расстройства желудка и образование тромбов, приводившее к гангрене. Абдул Гафур, врач-инфекционист из больницы Apollo в Ченнаи (административный центр на юге Индии) сказал, что сейчас он принимает гораздо больше пациентов с диареей, чем в начале пандемии. Ганеш Манудхане, кардиолог из Мумбаи, который за последние два месяца лечил восемь пациентов с тромботическими осложнения в больнице Seven Hills, рассказал, что у некоторых пациентов развиваются микротромбы или небольшие сгустки крови, настолько серьезно, что приводят к гибели пораженных тканей и развитию гангрены. «Я видел три-четыре таких случая за весь прошлый год, а теперь это один пациент в неделю», - сказал Манудхане. Он уточнил, что рост числа больных мог привести к большему числу таких редких осложнений, но его настораживает появление тромбов у тех пациентов, которые ранее не имели проблем со свертываемостью крови.

Чтобы защититься, некоторые страны сокращают срок вакцинации

Насколько имеющиеся вакцины смогут защитить от штамма «Дельта» - вопрос, который до сих пор обсуждается в научных и медицинских кругах, и окончательного ответа нет. Главный инфекционист США Энтони Фаучи призвал граждан США быстрее получить две дозы прививки от COVID-19 (сейчас «Дельта» - это 6% образцов в США). По его словам, две дозы вакцины Pfizer / BioNTech или AstraZeneca «кажутся эффективными» против варианта «Дельта». Правда, как говорится в упомянутом отчете Public Health England, эта эффективность может быть несколько ниже. Без разделения на тип вакцины, указывается, что после введения одной дозы эффективность вакцины против варианта «Дельта» снизилась до 33,2% по сравнению с 50,2% против варианта «Альфа». После введения двух доз эффективность против «Дельта» составила 80,8%, в то время как против «Альфа» - 88,4%.

Чтобы предупредить ухудшение ситуации, в Северной Ирландии, где по предварительным данным, выявлено 80 случаев варианта «Дельта», решили сократить время между введением первой и второй доз вакцины, пишет ВВС. Пока принят промежуток от 10 до 12 недель между двумя дозами Oxford / AstraZeneca и Pfizer / BioNTech. Но теперь он будет сокращен до 8 недель, подтвердил Минздрав страны. Этот шаг продиктован тем, чтобы как можно быстрее охватить вакцинацией населения. «Жизненно важно, чтобы мы действовали как можно быстрее с теми запасами вакцины, которые у нас есть, чтобы обеспечить максимальное количество людей, получивших обе дозы», - сказал начальник медслужбы Северной Ирландии Майкл Макбрайд. О подобных планах заявили и в Шотландии, о чем сообщил профессор Джейсон Лейтч - начальник медслужбы страны, добавив, что «штамм «Дельта» кардинально изменил правила игры».

Возможно, Украине тоже нужно обратить внимание на упреждающие шаги других стран. Если не сократить срок между двумя дозами, то хотя бы максимально ускорить вакцинацию.

Юлия Горбань, Киев

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