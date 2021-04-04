Войти | Зарегистрироваться
19:56

воскресенье,
04 апреля
Онлайн
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Что едят долгожители: 8 продуктов
Жизнь
Что едят долгожители: 8 продуктов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Глава УПЦ по медицине описал реальную ситуацию по коронавирусу и призвал соблюдать карантинные мероприятия

04.04.2021 / 18:45
Глава УПЦ по медицине описал реальную ситуацию по коронавирусу и призвал соблюдать карантинные мероприятия
Источник: Центр информации УПЦ
Глава Синодального отдела просит всех священнослужителей соблюдать карантинные мероприятия

Глава Синодального отдела УПЦ по вопросам здравоохранения и пастырской опеки медицинских учреждений митрополит Филарет просит священнослужителей и верующих учесть тяжелую ситуацию с пандемией коронавируса и приложить все усилия, чтобы остановить медицинский коллапс.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на upc.lviv.ua, митрополит Львовский и Галицкий Филарет обратился с заявлением в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации во Львовской области.

«В течение нескольких последних недель в Украине возросло количество больных и госпитализированных. В медицинской отрасли наступил коллапс: больницы переполнены больными, койко-мест не хватает, истощенные врачи падают с ног», - сказал митрополит.

По словами владыки, «болезнь стала яростной и новые штаммы, которые обнаружили на Львовщине, изменили форму инфицирования и симптомы самой болезни. Вирус стал более контагиозный, инфицирование происходит очень быстро, а течение болезни становится слишком серьезным - реанимации переполнены тяжелыми больными».

«Благополучное будущее населения страны исключительно в наших руках. Будем внимательными к самим себе и своих ближних, поможем самим себе не подвергаться страшной болезнью», - отметил иерарх.

Глава Синодального отдела просит всех священнослужителей соблюдать карантинные мероприятия: строгий масочный режим, дезинфекцию рук на входе в храм и обработку поверхностей дезинфицирующими средствами; прихожан во время богослужений соблюдать дистанцию ​​в храме, а пожилых людей, которые есть в группе риска, на время тяжелого течения болезни оставаться дома.

«Мы с вами проживаем время Великого поста и ожидаем Страстную неделю и Святую Пасху. Вспомним, как в прошлом году мы также не могли посещать храмы в это время. Давайте все вместе сделаем все возможное, чтобы молиться в эти дни в храмах, и не допустить через нашу небрежность нарушение карантинных мероприятий, распространение болезни и закрытия храмов», - призвал Львовский митрополит.

«Пусть Господь Иисус Христос и Пречистая Богородица хранит Святую Церковь, пастырей, нашу боголюбивую паству и украинский народ», - пожелал митрополит Филарет.

Источник: Inpress.ua
коронавирус, УПЦ, Медицина, митрополит Филарет
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
4 апреля
3 апреля
2 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.