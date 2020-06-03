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Украинские экс-нардепы, олигархи и чиновники: опубликованы документы оффшоров на Багамах

03.06.2020 / 12:18
Четыреста тысяч документов из реестра юридических лиц Багамских островов попали в публичный доступ, "украинская часть" багамского архива содержит данные о почти 60 фирм.

В реестре фигурируют фамилии экс-нардепов, олигархов и руководителей госпредприятий.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Среди директоров и секретарей багамской компании Real Estate Holding Ltd в документах значатся исключительно одесситы. Согласно опубликованным данным, ее учредителями состоянию на 2014 год были: Борис Коган, Борис Колесниченко, Юрий Махлайчук, Игорь и Александр Урбанский.

Борис Коган - одесский бизнесмен, которому местные СМИ приписывали международную торговлю оружием и покупку яхты у наследников российского олигарха Бориса Березовского.

В документах напротив Игоря Урбанского есть примечание "Government post - PEP" (государственная должность - публичный деятель). В 2006 году он и был избран народным депутатом Украины пятого созыва от Социалистической партии. С декабря 2007 года по июль 2009-го Урбанский работал заместителем министра транспорта и связи.

В документах Real Estate Holding Ltd фигурирует и сын Игорь Урбанский Александр. Нардеп восьмого созыва. Запомнился своей декларации - вместе с братом Анатолием (в то время был председателем облсовета Одесской) в августе 2017 они купили криптовалюта (биткойн-кэш) на 73 миллиона гривен.

Согласно опубликованным данным, Константин Жеваго числился единоличным директором компании Pharma Distributing corp.В пресс-служба бизнесмена сообщили, что компания прекратила свое существование, "информация уже давно не актуальна", и Pharma Distributing corp. занималась дистрибуцией медицинских препаратов на территории Латинской Америки и стран Карибского бассейна.

Багамские компании Golden Gate Bay Limited можно найти в украинском реестре юридических лиц. Там она выступает учредителем ряда компаний, так или иначе ассоциированных с скандально известным экс-главой Центризбиркома и экс-народним депутатом Сергеем Киваловым. Это Международный гуманитарный университет, Международный университет, ООО "ТРК "Академия".

В разделе "Register of Directors" фигурируют сам Сергей Кивалов, Захария Киван, Аднан Киван и Ирина Орехова.

Аднан Киван - бизнесмен сирийского происхождения, одесский застройщик и владелец англоязычного издания KyivPost и одесского "7 канала".Основной бизнес - строительство. Компания Kadorr group, которая принадлежит семье Аднана Кивана, построила более 40 жилых комплексов в Одессе и в Киеве, в том числе нарушение норм строительства в исторических районах.

Фигурирует как директор и президент багамской компании Drink Inc. в опубликованных архивных документах Сергей Блескун - нынешний глава ГП "Укрспирт".

Багамская Drinks Inc. с начала 2000-х является основателем дочернего предприятия "Дринкс Украина", выпускающая соки торговой марки "Смак".

Пресс-служба ГП "Укрспирт" направила такое объяснение: "19 лет назад, в марте 2001 года Сергей Блескун был принят на должность коммерческого директора ГП "БКС-Соки", которое входило в группу компаний Drinks Inc. В июле ГП "БКС-Соки" было переименовано в ГП "Напитки". В 2002-м Блескун переведен на должность директора и в сентябре 2002 года был уволен по собственному желанию. Сергей Валерьевич работал исключительно в Украине, в частности на Нежинском заводе".

Источник 

Багамские острова, обмывание денег
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