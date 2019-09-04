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Медики бьют тревогу: "куратор схем" в МОЗ Качурец претендует на должность замминистра

04.09.2019 / 16:45
Она "крышевала образовательные схемы", координировала захваты медуниверситетов, лоббировала аттестацию лекарств и многое другое

Экс-советница Ульяны Супрун Младена Качурец, которую связывают с лоббизмом и "схемами" в МОЗ, может стать заместителем министра здравоохранения в нынешнем составе правительства.

Как передает Апостроф, об этом на Facebook написал Виктор Сысоенко, сотрудник Одесской областной клинической больницы, советник ЮНЕСКО со ссылкой на данные Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК).

Он сообщил, что Младена Качурец была "правой рукой" бывшего заместителя министра Александра Линчевского, советницей и юристкой Ульяны Супрун. По его мнению, она вместе с Линчевским и Инной Совсун из Минобразования "крышевала образовательные схемы", координировала захваты Национального медуниверситета им. Богомольца и Одесского медуниверситета. Кроме того, она лоббировала аттестацию лекарств, международные протоколы и осуществляла юридическое сопровождение скандального "международного" тестирования студентов ЕГКИ и ІFOM.

Информация о возможном назначении Младены Качурец заместителем министра вызвала широкий резонанс в медицинском сообществе, пост Виктора Сысоенко собрал сотню комментариев.

"Информация не полная, там за ней есть много интересного)) если будет назначена, будем подымать медицинскую общественность", — пишет Геннадий Маркевич.

"Нужно поднимать врачебное и студенческое общество. Добьют отрасль до гробовой доски..., — пишет Инна Березюк. — Можете передать Владлене – пусть валит добровольно".

"Имела с ней дело. Личный юрист Супрун! Помогала в рейдерстве НМУ", — вспоминает ректор университета Екатерина Амосова.

"Да это же просто кошмар", — пишет Лариса Гунина.

"С такими кадрами не только медицинское страхование, а и земскую медицину не построишь", — комментирует Юрий Шеремета.

МОЗ, Супрун, Линчевский, Качурец
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